Arka Sokaklar yeni bölüme Tekin şoku! Tekin karakterini canlandıran Onur Bay diziden ayrıldı mı?

10 yaşından beri Arka Sokaklar Tekin karakterini canlandıran oyuncu Onur Bay'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde ise Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Sezon finaline yaklaşırken, başrole hayat veren Onur Bay diziden neden ayrılıyor, Arka Sokaklar Tekin ölüyor mu diye merak ediliyor. İşte yanıtı