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Giriş Tarihi: 4.6.2021 15:16

Arka Sokaklar yeni bölüme Tekin şoku! Tekin karakterini canlandıran diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüme Tekin şoku! Tekin karakterini canlandıran Onur Bay diziden ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan bu akşam ekrana gelecek. Bu haftaki yeni bölümde Faruk, Rıza Babanın da olduğu bir anda Hüsnü ve diğerlerini bu olay yüzünden suçluyor. Hüsnü tüm suçu kabul ediyor. Öte yandan dizide Tekin karakterine hayat veren ’ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu iddialar üzerine dizinin takipçileri , Tekin diziden nasıl çıkacak gibi sorularla konuyu derinlemesine araştırmaya başladı. İşte, Tekin karakterini canlandıran Onur Bay diziden ayrılıyor mu sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

10 yaşından beri Arka Sokaklar Tekin karakterini canlandıran oyuncu Onur Bay'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde ise Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Sezon finaline yaklaşırken, başrole hayat veren Onur Bay diziden neden ayrılıyor, Arka Sokaklar Tekin ölüyor mu diye merak ediliyor. İşte yanıtı

ONUR BAY ARKA SOKAKLAR'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Tekin'i canlandıran Onur Bay diziden ayrılacak. Onur Bay'ın sezon finaline birkaç bölüm kala diziden senaryo gereği ayrılacağı biliniyor.

ONUR BAY KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Onur Bay aslen Orduludur.

Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimini tamamladı.

İlk kez ekranlarda 2005 yılında Köpek adlı dizide rol alarak göründü.

2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

2010 yılında Çakallarla Dans sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Onur Bay 1.77 cm boyunda, 70 kilo ve oğlak burcudur.

ONUR BAY DİZİLERİ

2005 - Köpek

2006-2021 - Arka Sokaklar

ONUR BAY FİLMLERİ

2010 - Çakallarla Dans

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Arka Sokaklar yeni bölüme Tekin şoku! Tekin karakterini canlandıran Onur Bay diziden ayrıldı mı?
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