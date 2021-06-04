Arka Sokaklar yeni bölüme Tekin şoku! Tekin karakterini canlandıran Onur Bay diziden ayrıldı mı?

10 yaşından beri Arka Sokaklar Tekin karakterini canlandıran oyuncu Onur Bay'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde ise Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Sezon finaline yaklaşırken, başrole hayat veren Onur Bay diziden neden ayrılıyor, Arka Sokaklar Tekin ölüyor mu diye merak ediliyor. İşte yanıtı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Tekin'i canlandıran Onur Bay diziden ayrılacak. Onur Bay'ın sezon finaline birkaç bölüm kala diziden senaryo gereği ayrılacağı biliniyor.
1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Onur Bay aslen Orduludur.
Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimini tamamladı.
İlk kez ekranlarda 2005 yılında Köpek adlı dizide rol alarak göründü.
2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
2010 yılında Çakallarla Dans sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.
Onur Bay 1.77 cm boyunda, 70 kilo ve oğlak burcudur.
2005 - Köpek
2006-2021 - Arka Sokaklar
2010 - Çakallarla Dans