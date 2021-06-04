ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 592. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Savcı Faruk, ekibi rahatsız etmeye devam ediyor

Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Faruk, Rıza Babanın da olduğu bir anda Hüsnü ve diğerlerini bu olay yüzünden suçluyor. Hüsnü tüm suçu kabul ediyor. Bu sırada düzenlenen bir operasyon, Savcı Faruk'un talimatıyla iptal edilmeye çalışılınca ekip kendi inisiyatifini kullanmak zorunda kalıyor. Başka bir operasyonda ise Cemal, deşifre oluyor. Aycan'ı yakalamak için gittiği mezarlıkta kendisine komplo kuran kız tarafından ifşa ediliyor. Ekip minibüsünde bu durum tedirginlikle karşılanıyor. Ekip, eli kolu bağlı Cemal'in kurtulmasını bekliyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma günü saat 20.00'da Kanal D'de!