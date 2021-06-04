Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da sezon finali öncesi ayrılıklar yaşanıyor. Tekin karakterini canlandıran Onur Bay, yeni sezonda olmayacağı konuşulurken bir yeni iddia da Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'ten geldi. Tam 15 senedir yayınlanan dizide Zeliş ve Tekin karakterlerine hayat veren oyuncuların ayrılma iddialarının ardından sorgulamalar arttı. Peki Yüsra Geyik ve Onur Bay diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Arka Sokaklar'da Yüsra Geyik ve Onur Bay ayrıldı mı?
Arka Sokaklar 592. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Savcı Faruk, ekibi rahatsız etmeye devam ediyor
Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Faruk, Rıza Babanın da olduğu bir anda Hüsnü ve diğerlerini bu olay yüzünden suçluyor. Hüsnü tüm suçu kabul ediyor. Bu sırada düzenlenen bir operasyon, Savcı Faruk'un talimatıyla iptal edilmeye çalışılınca ekip kendi inisiyatifini kullanmak zorunda kalıyor. Başka bir operasyonda ise Cemal, deşifre oluyor. Aycan'ı yakalamak için gittiği mezarlıkta kendisine komplo kuran kız tarafından ifşa ediliyor. Ekip minibüsünde bu durum tedirginlikle karşılanıyor. Ekip, eli kolu bağlı Cemal'in kurtulmasını bekliyor.
Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma günü saat 20.00'da Kanal D'de!
Arka Sokaklar'da Tekin karakterini canlandıran Onur Bay, yeni sezonda olmayacak. 25 yaşındaki Bay, 10 yaşından beri dizide oynuyor.
Dizi oyuncularından Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik'in de diziden ayrılacağı duyuldu.
Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'in, Tekin'i canlandıran Onur Bay'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Yayınlanacak yeni bölümde Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.