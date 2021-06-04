Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi Zeliş şoku! Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı?

Şimdilerde 30 yaşında olanve Arka Sokaklar'da Zeliş karakterini canlandıran oyuncu Yüsra Geyik'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde ise Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Sezon finaline yaklaşırken, başrole hayat veren Yüsra Geyik diziden neden ayrılıyor, Arka Sokaklar Zeliş ölüyor mu diye merak ediliyor. İşte yanıtı