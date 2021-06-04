Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi Zeliş şoku! Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı?

Şimdilerde 30 yaşında olanve Arka Sokaklar'da Zeliş karakterini canlandıran oyuncu Yüsra Geyik'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde ise Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Sezon finaline yaklaşırken, başrole hayat veren Yüsra Geyik diziden neden ayrılıyor, Arka Sokaklar Zeliş ölüyor mu diye merak ediliyor. İşte yanıtı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik diziden ayrılacak. Yüsra Geyik'in sezon finaline doğru senaryo gereği ayrılacağı biliniyor.
2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik'in çok sayıda teklif aldığı bilinirken ünlü oyuncunun yeni adresi ise merak konusu oldu.
Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisinde 15 yıldır yer alan Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğumlu. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.
Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı. Daha sonra ise Yabancı Damat ve Afacanlar Kampı adlı dizilerde oynadı. Arka Sokaklar dizisinde de Zeliş karakterine can veriyor.