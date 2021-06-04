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Giriş Tarihi: 4.6.2021 15:24

’da sezon finali öncesi Zeliş şoku! Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi Zeliş şoku! Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı?

Ekranların uzun soluklu dizisi yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek. Bu haftaki yeni bölümde Faruk, Rıza Babanın da olduğu bir anda Hüsnü ve diğerlerini bu olay yüzünden suçluyor. Hüsnü tüm suçu kabul ediyor. Öte yandan dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik’in diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu iddialar üzerine dizinin takipçileri Arka Sokaklar Yüsra Geyik ölüyor mu, Zeliş diziden nasıl çıkacak gibi sorularla konuyu derinlemesine araştırmaya başladı. İşte, Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik diziden ayrılıyor mu sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

Şimdilerde 30 yaşında olanve Arka Sokaklar'da Zeliş karakterini canlandıran oyuncu Yüsra Geyik'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde ise Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Sezon finaline yaklaşırken, başrole hayat veren Yüsra Geyik diziden neden ayrılıyor, Arka Sokaklar Zeliş ölüyor mu diye merak ediliyor. İşte yanıtı

YÜSRA GEYİK ARKA SOKAKLAR'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik diziden ayrılacak. Yüsra Geyik'in sezon finaline doğru senaryo gereği ayrılacağı biliniyor.

2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik'in çok sayıda teklif aldığı bilinirken ünlü oyuncunun yeni adresi ise merak konusu oldu.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisinde 15 yıldır yer alan Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğumlu. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı. Daha sonra ise Yabancı Damat ve Afacanlar Kampı adlı dizilerde oynadı. Arka Sokaklar dizisinde de Zeliş karakterine can veriyor.

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Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi Zeliş şoku! Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik diziden ayrıldı mı?
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