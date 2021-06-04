Bozkır Arslanı Celaleddin, ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Harezmşah devletinin unutulmaz komutanı ve hükümdarı Celaleddin Harzemşah ile Moğol İmparatoru Cengiz Han arasındaki mücadeleyi konu edinen dizi, sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Bu noktada, diziyle beraber tarihteki birçok olay ve kişi hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında, Harzemşahlar'ın son hükümdarı Celaleddin Harzemşah de yer alıyor. Celaleddin Harzemşah kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü soruları, dizinin ilk bölümü ile beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, tarihte Celaleddin Harzemşah kimdir, Türk mü ve kaç yaşında öldü? İşte, Celaleddin Harzemşah'ın hayatı, ölümü, çocukları ve diğer bilgiler
Asıl adı Mergüberti olan sultan Türk İslam tarihinin en cesur ve gözü kumandanlarından birisidir. Moğollara karşı Türkiye Selçuklularıyla ve Eyyubilerle iş birliği yaparak daha fazla ilerlemelerine engel oldu. Babasının vefat etmesinden sonra bazı beyler sultan olmasını istemeyerek Celaleddin Harzemşah'a suikast düzenledi. Arkasından yapılan tüm planların üstesinden gelerek tahtı elde eden sultanın en büyük hedefi Moğolların daha fazla yağma ve talan yapmasına engel olmaktı. Doğu Anadolu bölgesinden Anadolu topraklarına giriş yapan ve Gürcü ve Ermenilerden oluşan 40.000 kişilik orduyu bertaraf ederek ilerlemesini sürdürdü.
İslam kumandı olarak tarihe geçen Celaleddin Harzemşah, Müslümanlara karşı zulüm yapan her milletle mücadele etti. Özellikle Moğol ve Gürcülerle çok çetin mücadele halindeydi. Moğollar, Celaleddin Harzemşah'ı Ortadoğu'ya girmelerinde en büyük engel olarak görmekteydi. Siyasi ve idari anlamda maruz kaldığı zayıflıklara rağmen savaş meydanlarında çok önemli başarılar elde etmiştir. Cengaver bir komutan olan Celaleddin Harzemşah aynı zamanda alimlere büyük ehemmiyet verirdi. Sarayında çevresinde asker ve idareciler kadar alimlerin de olmasına özen gösterirdi.