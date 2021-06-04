Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Puanların birbirine yakın olduğu yarışmada hafta birincisi 10 puan üzerinden yapılacak değerlendirmeler sonucunda belli oluyor. En son Rabia birinci olmuştu. Yeni sezona All Star adıyla devam eden yarışmada konsepti en düzgün yapan ve en yüksek puan alan isimler bu hafta yine merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 4 Haziran Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
Doya Doya Moda haftanın finaliyle ekrana geliyor. Özde Karacan, Betül Böçkün, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran, Birben Coşkun, Rabia Ağca puan durumuna göre Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi ile ilgili detaylar şöyle;
Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Emel Başkan
Ferdanur Başaran
Özde Karacan
Betül Böçkün
Su Baher
Birben Coşkun
Rabia Ağca