Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Puanların birbirine yakın olduğu yarışmada hafta birincisi 10 puan üzerinden yapılacak değerlendirmeler sonucunda belli oluyor. En son Rabia birinci olmuştu. Yeni sezona All Star adıyla devam eden yarışmada konsepti en düzgün yapan ve en yüksek puan alan isimler bu hafta yine merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 4 Haziran Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?