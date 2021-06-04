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Haberler Medya Haberleri Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 4 Haziran Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 4.6.2021 14:44

kim elendi kim birinci oldu? 4 Haziran Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 4 Haziran Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Hafta içi her gün yayınlanan elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Yeni sezona All Star ismiyle devam eden yarışmada konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler belli oluyor. Geçen hafta kimse elenmeyince bu haftaki eleme heyecanı ikiye katlanmış oldu. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 4 Haziran haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Puanların birbirine yakın olduğu yarışmada hafta birincisi 10 puan üzerinden yapılacak değerlendirmeler sonucunda belli oluyor. En son Rabia birinci olmuştu. Yeni sezona All Star adıyla devam eden yarışmada konsepti en düzgün yapan ve en yüksek puan alan isimler bu hafta yine merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 4 Haziran Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda haftanın finaliyle ekrana geliyor. Özde Karacan, Betül Böçkün, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran, Birben Coşkun, Rabia Ağca puan durumuna göre Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi ile ilgili detaylar şöyle;

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Özde Karacan

Betül Böçkün

Su Baher

Birben Coşkun

Rabia Ağca

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Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 4 Haziran Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
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