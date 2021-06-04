Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 4 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağının eğlenceli programı Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismini belirliyor. Seda Sayan haftanın kazananı ile eleneni duyuracak ve gelinlerin puan durumu belirlenmiş olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 4 Haziran Gelinim Mutfakta'da elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?