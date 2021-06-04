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Haberler Medya Haberleri Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 4 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:30

kim elendi, kim birinci oldu? 4 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 4 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Seda Sayan’ın sunumuyla gerçekleşen programda bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. En son kaynanalardan en yüksek oyu alan Ayten Hatamova Gürüf ve Seda Yılmaz oldu. Çeyrek altını ise bir Seda kaptı. Şimdi ise gözler 4 Haziran , kim birinci oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Haftanın puan durumunun belli olmasıyla Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 4 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı soruları yanıt bulacak. İşte Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi…

Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağının eğlenceli programı Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismini belirliyor. Seda Sayan haftanın kazananı ile eleneni duyuracak ve gelinlerin puan durumu belirlenmiş olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 4 Haziran Gelinim Mutfakta'da elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanacak. Haftanın finali dolasıyla en yüksek puanı alarak beş altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler arasında rekabet kızışıyor. Gelinim Mutfakta 4 Haziran birincisi ve elenen ismi…

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

Seda

Ayten

Yağnur

Deniz

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 4 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
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