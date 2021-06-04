Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 4 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağının eğlenceli programı Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismini belirliyor. Seda Sayan haftanın kazananı ile eleneni duyuracak ve gelinlerin puan durumu belirlenmiş olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 4 Haziran Gelinim Mutfakta'da elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanacak. Haftanın finali dolasıyla en yüksek puanı alarak beş altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler arasında rekabet kızışıyor. Gelinim Mutfakta 4 Haziran birincisi ve elenen ismi…
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Seda
Ayten
Yağnur
Deniz