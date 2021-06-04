Kırmızı Oda sezon finali ertelendi! Kırmızı Oda ne zaman sezon finali yapacak, tarih belli oldu mu?

Kırmızı Oda sezon finali bölümünün yayınlanacağı tarih iddiaya göre ertelendi. 41. Bölümü ile yayın hayatına bu sezon ara vereceği konuşulan dizi iddiaya göre; bu süreci bir hafta ileri taşıdı. Bu kapsamda Tv8 ekranlarında Cuma günü yayınlanmakta olan dizinin izleyenleri "Kırmızı Oda sezon finali ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Kırmızı Oda sezon finali tarihi için bu kapsamda geri sayım başladı. İşte merakla beklenen o tarih ve detaylar…