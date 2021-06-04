Tarihte yaşanmış gerçek olayları konu edinen TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid final kararı verdi. Fişi çekilen dizi tam beş sezondur ekranlarda izleyenleriyle buluşmaya devam ediyordu. Başrollerinde Bülent İnal ve Özlem Conker gibi ünlü isimlerin paylaştığı yapımın ekranlara vedası izleyenlerini oldukça üzdü. Öte yandan 154. Son bölümü ile ekranlara gelecek yapımla ilgili olarak Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor, bitiyor? Soruları yanıt arıyor. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin finali hakkında merak edilen detaylar…