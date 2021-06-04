Tarihte yaşanmış gerçek olayları konu edinen TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid final kararı verdi. Fişi çekilen dizi tam beş sezondur ekranlarda izleyenleriyle buluşmaya devam ediyordu. Başrollerinde Bülent İnal ve Özlem Conker gibi ünlü isimlerin paylaştığı yapımın ekranlara vedası izleyenlerini oldukça üzdü. Öte yandan 154. Son bölümü ile ekranlara gelecek yapımla ilgili olarak Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor, bitiyor? Soruları yanıt arıyor. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin finali hakkında merak edilen detaylar…
PAYİTAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Final bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak yapım gerçek hayattan alıntı hikayesinin sona ermesiyle final kararı almıştır.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
I. Abdülhamid: Bülent İnal
Saliha Sultan: Vildan Atasever
Tahsin Paşa: Bahadır Yenişehirlioğlu
Naime Sultan: Duygu Gürcan
Rus Sefiri: Cem Uras
Mahmud Celâleddin Paşa: Hakan Boyav
Prens Sabahaddin: Kaan Turgut
Kristaphor Mikaelyan (Mika): Hakan Bilgin
Manyasizade Refik Bey: Ali Buhara Mete
Ali Osman: Arben Akış
Tüfekçi Tahir Paşa: Burak Ergün
Fehime Sultan: Elif Özkul
Hatice Sultan: Gözde Kaya
Emanuel Karasu: Ali Nuri Türkoğlu
Ahmet Celalettin: Paşa Cem Uçan
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa: Yılmaz Meydaneri
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 154. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.