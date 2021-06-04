Payitaht Abdülhamid 154. bölümle, TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Payitaht Abdülhamid son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
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Sultan Abdülhamid, paşalık makamından azlettiği Tahsin Paşa'ya hususi bir vazife verir. Paris'te ikamet eden Mahmut Paşa kaldığı otel odasında vefat eder.