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Giriş Tarihi: 4.6.2021 23:07 Son Güncelleme: 4.6.2021 23:07

son bölüm izle! ’den Tahsin Paşa’ya özel görev

Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Sultan Abdülhamid’den Tahsin Paşa’ya özel görev

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan , 154. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde , paşalık makamından azlettiği Tahsin Paşa’ya özel bir görev veriyor. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT 1 aracılığıyla Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Payitaht Abdülhamid 154. bölümle, TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Payitaht Abdülhamid son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki ve 154. bölüm özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Payitaht Abdülhamid 154. bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/payitaht-abdulhamid



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 154. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Abdülhamid, paşalık makamından azlettiği Tahsin Paşa'ya hususi bir vazife verir. Paris'te ikamet eden Mahmut Paşa kaldığı otel odasında vefat eder.



Sultan Abdülhamid ise ömrünün son vakitlerini Beylerbeyi Sarayı'nda sürgün hayatı yaşayarak geçirir. Yanında da onu hiç yalnız bırakmayan Saliha Sultan vardır.

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Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Sultan Abdülhamid’den Tahsin Paşa’ya özel görev
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