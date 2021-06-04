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Giriş Tarihi: 4.6.2021 18:02 Son Güncelleme: 4.6.2021 18:02

kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ümit Kantarcılar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ümit Kantarcılar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Bu sezon yeni projelerde seyirci ile buluşan ünlü oyuncu , sunuculuktan tiyatro oyunculuğuna kadar pek çok alanda başarılara imza attı. 34 yaşındaki oyuncunun hayatı, takipçileri ve rol aldığı yapımları izleyenler için zaman zaman merak konusu oluyor. Bugüne kadar paylaştığı ve kendisi hakkında edinilen bilgiler ışığında, Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, Ümit Kantarcılar'ın hayatı...

Sevilen oyuncu Ümit Kantarcılar, oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımların yanı sıra, özel hayatı ve kariyeri haricindeki konularla da sevenlerinin gündeminde yer alıyor. Yer aldığı yapımları, dizileri ilk defa izleyenler, "Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Ümit Kantarcılar'ın oyunculuk kariyeri, rol aldığı diziler ve hayatı hakkında bilgiler yer alıyor.

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ümit İbrahim Kantarcılar, 10 Ekim 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.

Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar, 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

Dizi
Yıl Adı Rol Notlar
2019-2020 Vuslat Kerem Saltuk Başrol Oyuncusu
2017-2018 Kanatsız Kuşlar Onur Başrol Oyuncusu
2016 Rengarenk Aras Başrol Oyuncusu
2015 Şehrin Melekleri Gürkan Başrol Oyuncusu
2013-2014 Pis Yedili Ceyhun Yardımcı Karakter
2012 Babalar ve Evlatlar Yardımcı Karakter
2011 Yerden Yüksek Yardımcı Karakter
2011 Küçük Sırlar Yardımcı Karakter
2010 Çakıl Taşları Başrol Oyuncusu
2006 İki Aile

Konuk Oyuncu

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Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ümit Kantarcılar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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