Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ümit Kantarcılar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Sevilen oyuncu Ümit Kantarcılar, oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımların yanı sıra, özel hayatı ve kariyeri haricindeki konularla da sevenlerinin gündeminde yer alıyor. Yer aldığı yapımları, dizileri ilk defa izleyenler, "Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Ümit Kantarcılar'ın oyunculuk kariyeri, rol aldığı diziler ve hayatı hakkında bilgiler yer alıyor.

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ümit İbrahim Kantarcılar, 10 Ekim 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.

Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar, 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.