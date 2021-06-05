İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Gülben Ergen ismi de bulunuyor. Magazin gündeminden düşmeyen isim aynı zamanda pek çok projeye de imza atmış bir sanatçı olarak biliniyor. Program konukları arasında yer almasından dolayı "Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?" gibi çeşitli soruların yanıtları, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda; Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İbo Show konukları arasında yer alan Gülben Ergen hayatı ve kariyeri!
GÜLBEN ERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972'de Mazhar ve Gülser Ergen'in kızı olarak İstanbul, Erenköy'de doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi'nde bitirdi.
Ergen, 1987'de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması'nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı.
Ortaokulu Erenköy Kız Lisesinde, liseyi de Kadıköy Ticaret Lisesinde okuyan Ergen, liseyi bitirdikten sonra sanat kariyerinin ilk adımlarını atmış. Konservatuvar eğitimi almamasına rağmen sadece aldığı özel eğitim ve kurslar ile eksikliğini tamamlayan Ergen, bu alanda başarılı bir çıkış yaptı.
Hayatının dönüm noktası olan 1987 yılında Hürriyet Sinema güzellik yarışmasında 2. Seçilmiş. Kariyer hayatına ilk olarak mankenlik ile başlayan sanatçı, Kenan Kalay ile başrollerini paylaştığı 'Deniz Yıldızı' isimli film ile sinema hayatına atılmış. Sonrasında Aydan Şener ile oynadığı 'İki Kızkardeş' filminde yine bir başrolde hayranlarının karşısına çıkmış.
Ardından 1990'lı yıllarda Fırat, Marziye ve Dadı dizileri ile oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Ergen, bunun yanı sıra şarkıcılıkta da piyasaya çıkardığı albümleri ile kendini kanıtlamayı başarmış.
GÜLBEN ERGEN KAÇ KEZ EVLENDİ?
Ünlü sanatçı kariyerinin ilk yıllarında bir tavernada çalışırken, mekanın sahibi İlyas Atak ile aşk yaşamıştı. 2004 yılında ise Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi çeşitli organizasyonlarda görev alan gazeteci ve sanat yönetmeni, aynı zamanda Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile dünya evine girdi. Bu evliliğinden 18 Ocak 2007 tarihinde bir erkek çocuk doğuran Ergen çocuğunun adını Atlas koydu. Daha sonra 22 Haziran 2009 tarihinde Ares ve Güney isminde ikiz çocuk dünyaya getirdi. Ergen, 11 Nisan 2012 yılında da Mustafa Erdoğan ile olan evliliğini bitirdi.
2014 yılında ise Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik ile evlenip 2016 yılında boşandı.