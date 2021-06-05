Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İbo Show konukları arasında yer alan Gülben Ergen hayatı ve kariyeri!

Ortaokulu Erenköy Kız Lisesinde, liseyi de Kadıköy Ticaret Lisesinde okuyan Ergen, liseyi bitirdikten sonra sanat kariyerinin ilk adımlarını atmış. Konservatuvar eğitimi almamasına rağmen sadece aldığı özel eğitim ve kurslar ile eksikliğini tamamlayan Ergen, bu alanda başarılı bir çıkış yaptı.

Hayatının dönüm noktası olan 1987 yılında Hürriyet Sinema güzellik yarışmasında 2. Seçilmiş. Kariyer hayatına ilk olarak mankenlik ile başlayan sanatçı, Kenan Kalay ile başrollerini paylaştığı 'Deniz Yıldızı' isimli film ile sinema hayatına atılmış. Sonrasında Aydan Şener ile oynadığı 'İki Kızkardeş' filminde yine bir başrolde hayranlarının karşısına çıkmış.

Ardından 1990'lı yıllarda Fırat, Marziye ve Dadı dizileri ile oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Ergen, bunun yanı sıra şarkıcılıkta da piyasaya çıkardığı albümleri ile kendini kanıtlamayı başarmış.