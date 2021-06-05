Dijital platformdan izleyenleriyle buluşan dizi La Casa De Papel 5. Sezon yayın tarihi belli oldu. Beş sezondur izleyenleriyle buluşan yapım hikayesini bu sezonla beraber sonlandıracak. Yayıncı kuruluşun açıklamasının ardından izleyenler konuyla alakalı olarak "La Casa De Papel 5. Yeni sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Fenomen yapımın sıkı takipçileri bu kapsamda detayları merak ediyor. İşte La Casa De Papel 5. Yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…
La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı açıklanırken yayıncı kuruluşun açıklamasına göre sevilen dizinin 5. sezon 1. kısmı 3 Eylül'de yayınlanacak.
Netflix tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Bir cepheyi kaybettiler. Savaşı kazanacaklar mı? 5. Sezon 1. Kısım 3 Eylül. 2. Kısım 3 Aralık.
Sadece Netflix'te #LCDP5"
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI
Profesör, Álvaro Morte
Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.
Berlin, Pedro Alonso
Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.
Tokio, Úrsula Corberó
Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.
Denver, Jaime Lorente
Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.
Raquel Murillo, Itziar Ituño
Suçluları yakalamak için çabalasada işin gerçek yüzü fikirlerini değiştirecektir. Karakter güçlü kadın karakterlerin iş yaşamındaki noktalara değinirken yer yer kendimizi görebileceğimiz bir karakter.
Nairobi, Alba Flores
Ekipte yer alan iki kadından biridir. Ekibe alınmadan önce uyuşturucu satıcılığı yapan Alba, güçlü görünmeye çalışıyor fakat, yaşadığı zorluklar duygusallığını ortaya çıkarmaktadır. Eğlenceli, hüzünlü ve bazende abla gibi oluşu ile dengesiz karakter profili çizmektedir.
Rio, Miguel Herrán
Grubun en genç üyesi Rio, yaşından dolayı belkide oldukça asi ve korkusuz. Aşkı için göze alamayacağı hiçbirşey yok. Tecrübesiz hareketlerden dolayı gruptakileri sinir etse de, sempatisiyle hepsinin gönlünü almayı başarıyor.
Mónica Gaztambide, Esther Acebo
Rehine olarak başta yer alan karakter, cesareti ile beraber ekibe dahil olmuştur.