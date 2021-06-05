Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi final mi, neden bitiyor? Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ne, oyuncuları kim?

OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ FİNAL Mİ?

Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesini konu alan dizi Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi'nin final yapıp yapmayacağı gündeme geliyor. Netflix tarafından yayınlanan Rise of Empires Ottoman Kanal D ekranlarında final yapacak.

OSMANLI BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ KONUSU NE?

Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi'nde, Fatih Sultan Mehmet olarak bilinen II. Mehmet'in destansı hikayesi ele alınıyor. Sultan II. Mehmet'in 13 yaşında tahta çıkmasının ardından masalsı yükselişi, Konstantinopolis'i devirmesi ve 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli hükümdarlarından biri haline gelmesi konu ediliyor.

1451 yılında 2. Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni sultanı olur. En büyük hedefi İstanbul'u almak olan Mehmet, dünyanın o zamana dek gördüğü en büyük topları inşa eder ve 80 bin kişilik bir ordu kurar. Mehmet'in komutasındaki toplar, bin yıllık tarihi surları top ateşi yağmuruna tutar. Bu esnada Bizanslılar ve Osmanlılılar arasında destansı bir çarpışma yaşanır. Üç hafta süren kuşatma sonucunda giderek artan kayıplar, Mehmet'i Haliç'e girmek için daha önce hiç düşünülmemiş bir plan yapmaya sürükler.

70 parça Osmanlı savaş gemisini binlerce kişinin ve öküzlerin gücüyle gece yarısında Haliç'e indirmek üzere çalışmalar başlar. Bunun sonucunda Osmanlı hem karadan hem de Haliç'in içinden kuşatma yapar. Ve 29 Mayıs 1453 sabahı büyük saldırı başlar.

OSMANLI BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI KİM?

Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)

Tommaso Basili (XI. Konstantinos)

Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)

Damla Sönmez (Ana)

Osman Sonant (Loukas Notaras)

Tolga Tekin (II. Murad)

Ushan Çakır (Zağanos Paşa)

Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa)

Birkan Sokullu (Giovanni Giustiniani)