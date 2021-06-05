Özgür Alter kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Özgür Alter nereli?

ÖZGÜR ALTER KİMDİR?

1979 yılının Ocak ayında dünyaya gelen Özgür Alter, Oğlak burcudur. Aslen Van doğumludur ve sekiz yaşına kadar Van'da yaşamış daha sonra ailesi ile birlikte Adana'ya taşınmışlardır. 1.5 sene kadar Adana'da yaşamış daha sonra Kayseri'ye yerleşmişlerdir.

Özellikle Burhan Çaçan, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi usta isimleri takip eden Özgür Alter arkadaş ortamlarında bu sanatçıların ezberlediği eserlerini seslendirmiştir. Roman Mahallesinde müzisyen arkadaşları ile müzik yapmaya başlamış 2005 yılında ise İstanbul'a taşınmıştır.

İlk profesyonel müzik albümünü ise 2011 yılında Ali Osman Erbaşı yönetmenliğinde çıkarmıştır. Bu albüm için üç klip çekmiş seslendirdiği Ayda Hüzün, Sen Bir Yana ve Sazımdaki Teller Ağlar isimli şarkılar müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştır.

Bir dönem Süper Tv'de Özgür Alterle Özgürce Melodiler isimli eğlence programını sunmuştur.

ÖZGÜR ALTER ALBÜMLERİ

Sanatçı, 2015 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan 12 şarkılık "Repertuar" isimli albümünü dinleyicileriyle buluşturdu. Özgür Alter, 2018 yılında "Efkar" isimli albümü yayımladı. Sanatçı, son olarak 2020 yılında "Yakalım" isimli çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.