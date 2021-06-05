Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Takip 3: Son Karşılaşma filmi konusu ve oyuncuları! Takip 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 5.6.2021 16:04

: Son Karşılaşma filmi konusu ve oyuncuları! Takip 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Takip 3: Son Karşılaşma filmi konusu ve oyuncuları! Takip 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

5 Haziran 2021 Cumartesi bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan : Son Karşılaşma filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken film 2015 yılı yapımıdır. Orijinal adı “” olan filmin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Bu kapsamda; Takip 3 filmi konusu nedir? Takip 3 filmi oyuncuları kimler? İşte filme dair merak edilenler.

2015 yılı yapımı Takip 3: Son Karşılaşma filmi için geri sayım başladı. Aksiyon ve macera türlerinde olan filmde; Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bırkatığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir. Kızı Kim ve eski karısı Lenore'ın can güvenliğini sağlamış, kendi kozasına çekilmiştir. Öte yandan Lenore'in şimdiki eşiyle evliliğe dair sorunları vardır ve kızı Kim tüm sevgisine rağmen babasına açıklayamadığı bir sırrı saklamaktadır. Takip 3 filmi konusu nedir? Takip 3 filmi oyuncuları kimler?

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİ KONUSU

Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bırkatığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir. Kızı Kim ve eski karısı Lenore'ın can güvenliğini sağlamış, kendi kozasına çekilmiştir. Öte yandan Lenore'in şimdiki eşiyle evliliğe dair sorunları vardır ve kızı Kim tüm sevgisine rağmen babasına açıklayamadığı bir sırrı saklamaktadır. Kafasını arkadaşlarıyla boşaltmaya çalışırken, Bryan'ın başına hiç umulmadık yeni belalar gelecek ve eski ajan büyük bir kovalamacanın içinde kendisini gerçeğin peşinden koşarken bulacaktır...

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal Adı : Taken 3

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Olivier Megaton

Oyuncular : Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen

ARKADAŞINA GÖNDER
Takip 3: Son Karşılaşma filmi konusu ve oyuncuları! Takip 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA