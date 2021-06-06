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Haberler Medya Haberleri 2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir?
Giriş Tarihi: 6.6.2021 21:30 Son Güncelleme: 6.6.2021 21:32

2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir?

2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan 2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen 2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: 2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir?

CEVAP

A - Vladimir Sergeyeviç
B - Vladimir İlyiç
C - Vladimir Vladimiroviç (CEVAP)
D - Vladimir Nikolayeviç

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2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir?
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