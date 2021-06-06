Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 2000 - 2008 arası ve 2012'de günümüze Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı nedir? sorusunun cevabı şöyle;