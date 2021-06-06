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Haberler Medya Haberleri "Buck" adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir?
Giriş Tarihi: 6.6.2021 21:57 Son Güncelleme: 6.6.2021 21:58

"Buck" adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir?

Buck adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Buck" adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Buck" adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Buck" adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. "Buck" adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir? az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan sorusunun cevabı şöyle;



SORU: "Buck" adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir?

CEVAP

D - Vahşetin Çağrısı (CEVAP)

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"Buck" adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir?
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