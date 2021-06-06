Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Buck" adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. "Buck" adlı bir köpeğin evcil hayvanlıktan bir kurt sürüsünün liderine dönüşümünün anlatıldığı, Jack London'ın adını duyurmasını sağlayan romanı hangisidir? az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan sorusunun cevabı şöyle;