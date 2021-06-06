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Giriş Tarihi: 6.6.2021 23:21 Son Güncelleme: 6.6.2021 23:21

Hangi boğazın karşılıklı kıyıları iki farklı kıtada değildir?

Hangi boğazın karşılıklı kıyıları iki farklı kıtada değildir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Hangi boğazın karşılıklı kıyıları iki farklı kıtada değildir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Hangi boğazın karşılıklı kıyıları iki farklı kıtada değildir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangi boğazın karşılıklı kıyıları iki farklı kıtada değildir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangi boğazın karşılıklı kıyıları iki farklı kıtada değildir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Hangi boğazın karşılıklı kıyıları iki farklı kıtada değildir?

CEVAP

A - Cebelitarık Boğazı
B - Babülmendep Boğazı
C - Bering Boğazı
D - Hürmüz Boğazı (CEVAP)

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Hangi boğazın karşılıklı kıyıları iki farklı kıtada değildir?
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