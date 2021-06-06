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Haberler Medya Haberleri "Melali anlamayan nesle aşina değiliz" cümlesinin geçtiği "O Belde" adlı şiirin şairi kimdir?
Giriş Tarihi: 6.6.2021 21:27 Son Güncelleme: 6.6.2021 21:29

"Melali anlamayan nesle aşina değiliz" cümlesinin geçtiği "O Belde" adlı şiirin şairi kimdir?

Melali anlamayan nesle aşina değiliz cümlesinin geçtiği O Belde adlı şiirin şairi kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Melali anlamayan nesle aşina değiliz" cümlesinin geçtiği "O Belde" adlı şiirin şairi kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Melali anlamayan nesle aşina değiliz" cümlesinin geçtiği "O Belde" adlı şiirin şairi kimdir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Melali anlamayan nesle aşina değiliz" cümlesinin geçtiği "O Belde" adlı şiirin şairi kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Melali anlamayan nesle aşina değiliz" cümlesinin geçtiği "O Belde" adlı şiirin şairi kimdir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: "Melali anlamayan nesle aşina değiliz" cümlesinin geçtiği "O Belde" adlı şiirin şairi kimdir?

CEVAP

A - Cahit Sıtkı Tarancı
B - Yahya Kemal Beyatlı
C - Halit Ziya Uşaklıgil
D - Ahmed Haşim (CEVAP)

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"Melali anlamayan nesle aşina değiliz" cümlesinin geçtiği "O Belde" adlı şiirin şairi kimdir?
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