



MENAJERİMİ ARA 40. BÖLÜM ÖZETİ



Dicle'nin oyuncusu Fırat'ın sette Ceyda'nın oyuncusu Görkem'e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin bir kez daha gerilmesine sebep olur. Fırat'ın geride bıraktığı alkol probleminin yeniden nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez. Öte yandan Barış, Aydın'ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kalır.