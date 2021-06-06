Menajerimi Ara, 40. bölümüyle Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler "Menajerimi Ara son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Star TV ile Menajerimi Ara 40. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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MENAJERİMİ ARA 40. BÖLÜM ÖZETİ
Dicle'nin oyuncusu Fırat'ın sette Ceyda'nın oyuncusu Görkem'e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin bir kez daha gerilmesine sebep olur. Fırat'ın geride bıraktığı alkol probleminin yeniden nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez. Öte yandan Barış, Aydın'ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kalır.
Peride'nin oyuncusu Nurten, torunu Su'yu seti sırasında Peride'ye emanet eder. 14 yaşındaki genç kız, kısa sürede Peride'yi delirtmeyi başarır. Bununla beraber, usta oyuncu Defne Yalnız, yıllar içinde sektörün yaşadığı dönüşümden rahatsız olurken geçmişe özlem duymaktan kendini alıkoyamaz. Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek için elinden geleni yapar.