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Giriş Tarihi: 7.6.2021 00:19 Son Güncelleme: 7.6.2021 00:19

! Dicle ve arasında ipler yeniden geriliyor

Menajerimi Ara son bölüm izle! Dicle ve Ceyda arasında ipler yeniden geriliyor

ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan Menajerimi Ara dizisi 40. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Dicle ve arasında ipler yeniden geriliyor. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Menajerimi Ara, 40. bölümüyle ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler "" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE

Star TV ile Menajerimi Ara 40. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Menajerimi Ara son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/bolumler



MENAJERİMİ ARA 40. BÖLÜM ÖZETİ

Dicle'nin oyuncusu 'ın sette 'nın oyuncusu 'e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin bir kez daha gerilmesine sebep olur. Fırat'ın geride bıraktığı alkol probleminin yeniden nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez. Öte yandan , Aydın'ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kalır.



'nin oyuncusu , torunu Su'yu seti sırasında Peride'ye emanet eder. 14 yaşındaki genç kız, kısa sürede Peride'yi delirtmeyi başarır. Bununla beraber, usta oyuncu , yıllar içinde sektörün yaşadığı dönüşümden rahatsız olurken geçmişe özlem duymaktan kendini alıkoyamaz. Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek için elinden geleni yapar.



ise menajerliğini yaptığı ünlü rapçi 'yi reklam kampanyasına ikna etmek için zekice bir plan yapar. Aynı gün yayınlanarak rakip olacak dizilerde yer alan ve , ilk bölüm heyecanı yaşarken ikisi de aynı anda menajerleri 'ın ilgi ve alakasına ihtiyaç duyunca ortalık karışır.

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Menajerimi Ara son bölüm izle! Dicle ve Ceyda arasında ipler yeniden geriliyor
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