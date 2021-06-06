Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Okuduğunu klasik eserde hangi kurgusal karakter yer alıyorsa Jules Verne'nin eserlerinden birini okumuyorsunuzdur? az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Okuduğunu klasik eserde hangi kurgusal karakter yer alıyorsa Jules Verne'nin eserlerinden birini okumuyorsunuzdur? sorusunun cevabı şöyle;