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Giriş Tarihi: 6.6.2021 22:32 Son Güncelleme: 6.6.2021 22:32

Okuduğunu klasik eserde hangi kurgusal karakter yer alıyorsa Jules Verne'nin eserlerinden birini okumuyorsunuzdur?

Okuduğunu klasik eserde hangi kurgusal karakter yer alıyorsa Jules Verne'nin eserlerinden birini okumuyorsunuzdur?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Okuduğunu klasik eserde hangi kurgusal karakter yer alıyorsa Jules Verne'nin eserlerinden birini okumuyorsunuzdur? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Okuduğunu klasik eserde hangi kurgusal karakter yer alıyorsa Jules Verne'nin eserlerinden birini okumuyorsunuzdur? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Okuduğunu klasik eserde hangi kurgusal karakter yer alıyorsa Jules Verne'nin eserlerinden birini okumuyorsunuzdur? az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Okuduğunu klasik eserde hangi kurgusal karakter yer alıyorsa Jules Verne'nin eserlerinden birini okumuyorsunuzdur? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Okuduğunu klasik eserde hangi kurgusal karakter yer alıyorsa Jules Verne'nin eserlerinden birini okumuyorsunuzdur?

CEVAP

A - Kaptan Nemo
B - Jean Passepartout
C - Holden Caulfield (CEVAP)
D - Phileas Fogg

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Okuduğunu klasik eserde hangi kurgusal karakter yer alıyorsa Jules Verne'nin eserlerinden birini okumuyorsunuzdur?
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