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Giriş Tarihi: 6.6.2021 23:48 Son Güncelleme: 6.6.2021 23:48

Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp, 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?

Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp, 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp, 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp, 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp, 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp, 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp, 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?

CEVAP

A - %55 Müslüman, %29,5 Yahudi
B - % 65 Müslüman, % 14,5 Yahudi
C - % 75 Müslüman, % 7,5 Yahudi
D - % 85 Müslüman, % 3,5 Yahudi (CEVAP)

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Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp, 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır?
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