Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp, 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Osmanlı Devleti'nde 1881'de başlayıp, 1893'te tamamlanan nüfus sayımına göre Kudüs Sancağı'ndaki Müslüman ve Yahudi nüfus oranları ne kadardır? sorusunun cevabı şöyle;