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Giriş Tarihi: 6.6.2021 22:51 Son Güncelleme: 6.6.2021 22:57

Osmanlı Devleti'nin Waşington büyükelçiliğini yapmış Ali Ferruh Bey'in, 1891'de "Servet-i Fünun'da yayımlanan ve Türk basınındaki ilk spor yazısı olan makalesi hangisi üzerine yazılmıştır?

Osmanlı Devleti'nin Waşington büyükelçiliğini yapmış Ali Ferruh Bey'in, 1891'de Servet-i Fünun'da yayımlanan ve Türk basınındaki ilk spor yazısı olan makalesi hangisi üzerine yazılmıştır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Osmanlı Devleti'nin Waşington büyükelçiliğini yapmış Ali Ferruh Bey'in, 1891'de "Servet-i Fünun'da yayımlanan ve Türk basınındaki ilk spor yazısı olan makalesi hangisi üzerine yazılmıştır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Osmanlı Devleti'nin Waşington büyükelçiliğini yapmış Ali Ferruh Bey'in, 1891'de "Servet-i Fünun'da yayımlanan ve Türk basınındaki ilk spor yazısı olan makalesi hangisi üzerine yazılmıştır? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan sorusu, Osmanlı Devleti'nin Waşington büyükelçiliğini yapmış Ali Ferruh Bey'in, 1891'de "Servet-i Fünun'da yayımlanan ve Türk basınındaki ilk spor yazısı olan makalesi hangisi üzerine yazılmıştır? yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Osmanlı Devleti'nin Waşington büyükelçiliğini yapmış Ali Ferruh Bey'in, 1891'de "Servet-i Fünun'da yayımlanan ve Türk basınındaki ilk spor yazısı olan makalesi hangisi üzerine yazılmıştır? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Osmanlı Devleti'nin Waşington büyükelçiliğini yapmış Ali Ferruh Bey'in, 1891'de "Servet-i Fünun'da yayımlanan ve Türk basınındaki ilk spor yazısı olan makalesi hangisi üzerine yazılmıştır?

CEVAP

A - Golf
B - Eskrim (CEVAP)
C - Güreş
D - Amerikan Futbolu

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Osmanlı Devleti'nin Waşington büyükelçiliğini yapmış Ali Ferruh Bey'in, 1891'de "Servet-i Fünun'da yayımlanan ve Türk basınındaki ilk spor yazısı olan makalesi hangisi üzerine yazılmıştır?
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