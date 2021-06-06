Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan sorusu, Osmanlı Devleti'nin Waşington büyükelçiliğini yapmış Ali Ferruh Bey'in, 1891'de "Servet-i Fünun'da yayımlanan ve Türk basınındaki ilk spor yazısı olan makalesi hangisi üzerine yazılmıştır? yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Osmanlı Devleti'nin Waşington büyükelçiliğini yapmış Ali Ferruh Bey'in, 1891'de "Servet-i Fünun'da yayımlanan ve Türk basınındaki ilk spor yazısı olan makalesi hangisi üzerine yazılmıştır? sorusunun cevabı şöyle;