Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir? sorusunun cevabı şöyle;