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Giriş Tarihi: 6.6.2021 21:36 Son Güncelleme: 6.6.2021 21:43

Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir?

Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir?

CEVAP

A - 1. Bayezid
B - 1. Selim (CEVAP)
C - 2. Murat
D - 2. Mehmed

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Tahta çıktığı gün yeniçeri ocağı defterine adını 1'inci taburun 1 numaralı neferi olarak yazdıran ve padişahların Yeniçeri Ocağı'nda 1 numaralı nefer olması geleneğini başlatan Osmanlı padişahı kimdir?
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