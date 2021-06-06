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Giriş Tarihi: 6.6.2021 22:47 Son Güncelleme: 6.6.2021 22:57

"Türk" adının geçtiği bilin en eski Türkçe metinlerin orjinalini okumak için hangi ülkeye gitmek gerekir?

Türk adının geçtiği bilin en eski Türkçe metinlerin orjinalini okumak için hangi ülkeye gitmek gerekir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Türk" adının geçtiği bilin en eski Türkçe metinlerin orjinalini okumak için hangi ülkeye gitmek gerekir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Türk" adının geçtiği bilin en eski Türkçe metinlerin orjinalini okumak için hangi ülkeye gitmek gerekir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Türk" adının geçtiği bilin en eski Türkçe metinlerin orjinalini okumak için hangi ülkeye gitmek gerekir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: "Türk" adının geçtiği bilin en eski Türkçe metinlerin orjinalini okumak için hangi ülkeye gitmek gerekir?

CEVAP

D - Moğolistan (CEVAP)

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"Türk" adının geçtiği bilin en eski Türkçe metinlerin orjinalini okumak için hangi ülkeye gitmek gerekir?
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