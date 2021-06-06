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Giriş Tarihi: 6.6.2021 22:51 Son Güncelleme: 6.6.2021 22:55

göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edile, "en çok çevirisi yapılan yazar" unvanının sahibi kimdir?

UNESCO ve Guinnes Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edile, en çok çevirisi yapılan yazar unvanının sahibi kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edile, "en çok çevirisi yapılan yazar" unvanının sahibi kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen UNESCO ve Guinnes Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edile, "en çok çevirisi yapılan yazar" unvanının sahibi kimdir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan sorusu, göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edile, "en çok çevirisi yapılan yazar" unvanının sahibi kimdir? yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "UNESCO ve Guinnes Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edile, "en çok çevirisi yapılan yazar" unvanının sahibi kimdir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: UNESCO ve Guinnes Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edile, "en çok çevirisi yapılan yazar" unvanının sahibi kimdir?

A -
B - Agatha Christie (CEVAP)
C- JK Rowling
D -

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UNESCO ve Guinnes Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edile, "en çok çevirisi yapılan yazar" unvanının sahibi kimdir?
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