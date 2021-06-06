Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan sorusu, UNESCO ve Guinnes Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edile, "en çok çevirisi yapılan yazar" unvanının sahibi kimdir? yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "UNESCO ve Guinnes Dünya Rekorlarına göre, yazılı eserleri 7236 kez tercüme edile, "en çok çevirisi yapılan yazar" unvanının sahibi kimdir? sorusunun cevabı şöyle;