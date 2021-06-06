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Giriş Tarihi: 6.6.2021 16:05

filmi konusu nedir? Uzaylı İstilası filmi oyuncuları kimler?

Uzaylı İstilası filmi konusu nedir? Uzaylı İstilası filmi oyuncuları kimler?

6 Haziran Pazar bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Yönetmen koltuğunda Christian Pasquariello’nun oturduğu film 2017 yılı olup bilim kurgu türündedir. Aksiyon, macera ve bilim kurgu türlerde film sevenlerin takip ettiği Uzaylı İstilası filmi konusu nedir? Uzaylı İstilası filmi oyuncuları kimler?

filmi 6 Haziran Pazar akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Filmde; saldırgan bir uzaylı ırkının dünyayı ele geçirdiği hikaye ele alınırken hayatta kalmak için herkes mücadele edecek. Bilim kurgu türünde olan filmin yapım yılı 2017 yılıdır. Buna göre; Uzaylı İstilası filmi konusu nedir? Uzaylı İstilası filmi oyuncuları kimler?

UZAYLI İSTİLASI FİLMİ KONUSU

Saldırgan bir uzaylı ırkı dünyayı ele geçirir. Yeraltında yaşayan ve genç askerlerden oluşan SUM1 ekibi, istila sonucu hayatta kalanları kurtarmak için yeryüzüne gönderilir.

UZAYLI İSTİLASI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Christian Pasquariello

Yapım Yılı: 2017

Türü: Bilim Kurgu

Oyuncular: Iwan Rheon, André Hennicke, Rainer Werne

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Uzaylı İstilası filmi konusu nedir? Uzaylı İstilası filmi oyuncuları kimler?
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