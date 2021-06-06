Uzaylı İstilası filmi 6 Haziran Pazar akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Filmde; saldırgan bir uzaylı ırkının dünyayı ele geçirdiği hikaye ele alınırken hayatta kalmak için herkes mücadele edecek. Bilim kurgu türünde olan filmin yapım yılı 2017 yılıdır. Buna göre; Uzaylı İstilası filmi konusu nedir? Uzaylı İstilası filmi oyuncuları kimler?
Saldırgan bir uzaylı ırkı dünyayı ele geçirir. Yeraltında yaşayan ve genç askerlerden oluşan SUM1 ekibi, istila sonucu hayatta kalanları kurtarmak için yeryüzüne gönderilir.
Yönetmen : Christian Pasquariello
Yapım Yılı: 2017
Türü: Bilim Kurgu
Oyuncular: Iwan Rheon, André Hennicke, Rainer Werne