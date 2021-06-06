Uzaylı İstilası filmi 6 Haziran Pazar akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Filmde; saldırgan bir uzaylı ırkının dünyayı ele geçirdiği hikaye ele alınırken hayatta kalmak için herkes mücadele edecek. Bilim kurgu türünde olan filmin yapım yılı 2017 yılıdır. Buna göre; Uzaylı İstilası filmi konusu nedir? Uzaylı İstilası filmi oyuncuları kimler?

UZAYLI İSTİLASI FİLMİ KONUSU

Saldırgan bir uzaylı ırkı dünyayı ele geçirir. Yeraltında yaşayan ve genç askerlerden oluşan SUM1 ekibi, istila sonucu hayatta kalanları kurtarmak için yeryüzüne gönderilir.

UZAYLI İSTİLASI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Christian Pasquariello

Yapım Yılı: 2017

Türü: Bilim Kurgu

Oyuncular: Iwan Rheon, André Hennicke, Rainer Werne