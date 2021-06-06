Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı "Rüzgar Gibi Geçti" adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı "Rüzgar Gibi Geçti" adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir? sorusunun cevabı şöyle;