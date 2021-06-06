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Haberler Medya Haberleri Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı "Rüzgar Gibi Geçti" adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
Giriş Tarihi: 6.6.2021 22:45 Son Güncelleme: 6.6.2021 22:56

Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı "Rüzgar Gibi Geçti" adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı Rüzgar Gibi Geçti adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı "Rüzgar Gibi Geçti" adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı "Rüzgar Gibi Geçti" adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir? sorusu cevabı

'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması yeni bölümü ile bu akşam ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı "Rüzgar Gibi Geçti" adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı "Rüzgar Gibi Geçti" adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı "Rüzgar Gibi Geçti" adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

CEVAP

A - Clark Gable (CEVAP)
B - Gary Cooper
C - Montgomery Clift
D - Anthony Perkins

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Victor Fleming'in yönettiği, 1939 yapımı "Rüzgar Gibi Geçti" adlı filmde Rhett Butler karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
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