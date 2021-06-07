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Giriş Tarihi: 7.6.2021 18:25 Son Güncelleme: 7.6.2021 18:26

dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi ve oyuncu kadrosu!

Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi konusu ve oyuncu kadrosu!

Kanal D ekranlarında bugün yayın hayatına başlayacak olan dizisi konusu ve oyuncuları bugün izleyenlerin gündemine geliyor. İlk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin başrollerinde ve yer alacak. NTV medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise oturuyor. Bu kapsamda “Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?” soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Kanal D’nin yeni dizisi , oyuncu kadrosu ve merak edilen tüm detaylar…

dizisi konusu ve oyuncuları gibi birçok detayla gündeme taşınıyor. Yayın hayatına bu akşam başlayacak olan ve başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı dizi tanıtım fragmanını geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Yaz sezonunda birçok dizi ekranlara gelmeye hazırlanırken diziseverler "Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kanal D ekranlarına yeni başlayacak olan Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları gibi tüm detaylar…

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI

ve 'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda , , , , , , , , , , , ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ KONUSU

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

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Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi konusu ve oyuncu kadrosu!
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