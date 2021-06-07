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Giriş Tarihi: 7.6.2021 21:23

izle: Kanal D ile

Aşkın Tarifi izle: Kanal D ile Aşkın Tarifi son bölüm izle

Yaz sezonu dizilerinden son bölüm izle araştırmaları başladı. Başrollerinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk gibi oyuncuların bulunduğu dizide bu hafta Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kanal D ile ekranı haberimizde yer alıyor. İşte seçeneği ile son bölümde yaşananlar…

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği izle ekranı araştırılıyor. Bu akşam ilk kez yayınlanan dizide beklenmedik gelişmeler yaşanırken yapımı internet ortamından takip etmek isteyenler araştırması yapıyor. Bu akşamki bölümde Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? İşte seçeneği ile Kanal D Aşkın Tarifi son bölüm izle linki!

AŞKIN TARİFİ 1.BÖLÜM İZLE!

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturan Kanal D dizisi Aşkın Tarifi son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Aşkın Tarifi 1.bölüm izle linki sizlerle…

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE!

Aşkın Tarifi 1.bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. Kanal D'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alacaktır.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat, Gaziantepli bir kebap ustasıdır. İstanbul'un mütevazı bir mahallesindeki dükkanlarında, teyzesi ve dostlarıyla birlikte çalışır. Fırat'ın, sıcak ve güzel dünyası, nişanlısının kendisini düğün gününde terk etmesiyle yerle bir olur. Kızdı mı, gözü hiçbir şey görmeyen Fırat, adeta delirir. Nişanlısının neden kendisine bunu yaptığını sorgularken, karşısına bir isim çıkar; Taylan Günebakan namı-diğer Doktor Aşk. Ekranların tanınan yüzü, gündüz kuşağının vazgeçilmezi, ünlü yaşam koçu Taylan Günebakan, Fırat'ın artık ezeli düşmanı olur.

Fırat, bu adama aşk konusunda bir ders vermeden rahat etmeyecektir. Bunun için aklına gelen ilk ve en kestirme yol, Dr. Aşk'ın mutluluğunu bozmak olur. Bir kadının duygularıyla oynamayı kendisine yakıştıramasa da Dr. Aşk ona fazla bir şans bırakmamıştır. Fırat, planı için Dr. Aşk'ın sevgilisi Naz'a bir an önce ulaşmak ister. İstanbul'un tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Naz Soyluer'in, yeni açtığı Fransız Restoran'ı Fırat için en doğru adres olur.

Geçmişte Fransız mutfağında çalışmış olan, yetenekli şef Fırat, hem özlediği bir dünyayla hem de güzeller güzeli Naz'la bu restoranda bir araya gelmiş olacaktır. Ama Naz'a ulaşmak düşündüğü kadar kolay değildir. Kendine göre prensipleri, aşılmaz kuralları ve bir dizi ön yargısı olan Naz Soyluer, tam bir demir leydidir. Fırat, Naz'ın duvarlarını aşıp ona ulaşabilecek midir? Fırat gibi bir tehlike sevgilisi Naz'a yaklaşırken Dr. Aşk, neler yapacak? Çok akıllı bir kadın olan Naz, Fırat'ın gerçekte kim olduğunu anlayacak mıdır? Fırat'ın oyunu daha en başında açığa mı çıkacaktır?

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Aşkın Tarifi izle: Kanal D ile Aşkın Tarifi son bölüm izle
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