Burcu Karakaya kimdir? Maraşlı'nın sevilen oyuncusu Burcu Karakaya'nın hayatı

Başarılı oyuncu Burcu Karakaya, bugüne kadar birçok projede rol aldı. 32 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerinin yanında özel hayatı da merak ediliyor. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan Karakaya, ilk oyunculuk tecrübesini 2014 yılında edindi ve bugün Maraşlı dizisinde rol alıyor. İşte, İzmirli genç oyuncunun rol aldığı filmler ve hayatı hakkında bilgiler...

BURCU KARAKAYA KİMDİR?

8 Haziran 1989 yılında İzmir'de doğan Burcu Karakaya 32 yaşında, bir altmış sekiz boyunda, 52 kilo ve ikizler burcu.

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Karakaya, İzmir'de tiyatro kulüplerinde yer aldı ve ilk televizyon önü oyunculuk tecrübesini 2014 yılında yayınlanan ve 5 sezon devam Elif dizisi ile deneyimledi.

2016'da Hayatımın Aşkı, 2017'de Elif, 2019 yılında Yasak Elma, 2020'de Sit Home mini internet dizisi ve 2021 yılında Maraşlı dizileri ile ekranlara gelmesinin yanı sıra, 2019'da Türk Alman ortak yapımı Kim Geldi tiyatro oyunu, 2020'de Kısa Oyunlar Mekanlar 3 tiyatro oyunu, 2020 yılında Tam Kafadan Karavana sinema filminde rol alarak, Evy Baby, Bingo, Folkart, Papia, Turkcell gibi firmaların da reklam yüzü oldu.

Oyunculuk haricinde müziğe karşı da büyük bir ilgisi bulunan güzel oyuncu, 2020 yılında 'Sevdiğini Bi Söyle' adlı single şarkısını tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşturdu.

Boş zamanlarında kitap okumaktan keyif alan Burcu Karakaya, 500'den fazla kitap okuduğunu ifade ederken "Her tür kitabı okurum, bir tarza yoğunlaşmam. Her okuduğum kitapta bana bir şeyler kattı, okuma delisiyim. Oyunculuğumu da çok etkilediğine inanıyorum, kitaptan öğrendiğiniz her şey hayatta ve senaryoda karşınıza çıkabiliyor. Boş zamanlarımı değerlendirmenin en güzel yolu benim için kitap okumak" dedi.

Burcu Karakaya, 2019 yılında Yasak Elma dizisi setinde tanıştığı yönetmen Eray Altay ile aşk yaşıyor.