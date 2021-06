ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek. Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

