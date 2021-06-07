Ay Yapım imzalı 'Çukur' dördüncü sezonunun ardından final bölümüyle ekrana geliyor. Bu akşam yayınlanacak olan 131.bölümde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Çukur son bölümü kaçıranlar ya da tekrarını izlemek isteyen dizinin takipçileri, Çukur 131.bölüm izle izle sayfasını araştırıyor. Çukur 131.bölüm Show TV ile yayımlanacak. Aşağıda yer alan sayfa üzerinden Çukur son bölüm izle ekranı ile Çukur final izle seçeneğine ulaşabilirsiniz.
Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek. Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.
Çukur dizisi son bölümü aşağıda yer alan link aracılığıyla kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/cukur-sezon-4-bolum-130-izle/96464
Çukur 131.bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. Show TV'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneği haberimizde yer alacaktır.