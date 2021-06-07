Çukur final bölümü ile ekranlara veda ediyor! Çukur son bölümde neler yaşanacak?

Show TV ekranlarının uzun soluklu dizisi Çukur final yapıyor. Uzun süre önce belirtilen finalin bu sezon olacağı kesinleştikten sonra nasıl bir sonun Çukur hayranlarını beklediği merak konusu oldu. Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı. Aşağıda, bu akşam yayınlanacak son bölüme ilişkin detaylar ve Çukur final fragmanı yer alıyor.
ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI
Çukur Final Bölümü Son Fragmanı yayınlandı izle! (7 Haziran 2021 Pazartesi) Çukur'dan şok final
oçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.