Çukur final bölümü ile ekranlara veda ediyor! Çukur son bölümde neler yaşanacak?

Çukur final tarihi için geri sayım sona erdi. Bugün Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Çukur final bölümü 2. fragmanı da paylaşıldı. Yamaç Koçovalı ve Şahmaran'ın mücadelesi en dikkat çeken sahne olurken, finalde izleyenleri neler beklediği de merak konusu oldu. Peki, Çukur final bölümünde neler yaşanacak? İşte, bu akşam ekranlara veda edecek olan dizi hakkında merak edilen bilgiler ve son bölüm fragmanı...

Show TV ekranlarının uzun soluklu dizisi Çukur final yapıyor. Uzun süre önce belirtilen finalin bu sezon olacağı kesinleştikten sonra nasıl bir sonun Çukur hayranlarını beklediği merak konusu oldu. Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı. Aşağıda, bu akşam yayınlanacak son bölüme ilişkin detaylar ve Çukur final fragmanı yer alıyor.