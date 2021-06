Zombi oyunları son dönemde özelikle korku ve adrenalin sevenlerin gözdesi haline geldi. Zombiler ilginç şekillere bürünmüş, yavaş ve acı hissi yaşamamakla birlikte yalnızca kafasına bir mermi veya boynundan bir bıçak hamlesi ile öldürülebiliyorlar. Oyun içerisinde kılıç, silah, sopa gibi tüm araçlar silah niteliği taşıyor ve bu aletler vasıtasıyla zombilerin sonu getirilebiliyor. Bu noktada kısa bir hatırlatma yapmakta da fayda var; zombi oyunları şiddet içerikli olduğundan ebevynlerin çocuğunun yaşının uygunluğu konusunda dikkatli davranması konusunda naçizane fikirlerimizi sunabiliriz. Şimdi en iyi zombi oyunları ve sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgileri yazımızda paylaşacağız. Gelin hep birlikte bir göz atalım...

ZOMBİ OYUNLARI LİSTESİ

DEAD ISLAND: Bir adada geçen bu oyun, aksiyon içerikli bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Otel içerisinde başlayan bu oyun, aslında bir adada geçiyor. Oyun içinde başkarakter olan Sam B.'yi gözlem altına alıyorsunuz. Aynı zamanda geride kalan 3 karakter ile birlikte adadan kurtulmanın mücadelesini vereceğiniz oldukça heyecanlı bir oyun olan Dead Island, oyun severler arasında oldukça popüler.

DEADLİGHT: Bu oyunda ana karakter Randall Wayne. Seatttle yolunda kızı ve karısını bulması için ona yardım etmeniz gerekiyor. Ayrıca oyun 2,5 özelliğine sahip olduğundan soldan sağa doğru hareket etmeniz mümkün.

THE LAST OF US: Bu oyun dünyayı etkisine altına alan ve bulaşanları bir süre sonra insanlara saldıran, yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından 20 yıl sonrasını, 2033 yılını konu almaktadır.

THE WALKİNG DEAD: Oyunda 5 bölüm bulunuyor ve genel olarak hikaye ve karakter gelişimine ağırlık veriliyor. Oyunda kahraman olan Lee'yi yönetiyorsunuz. Lee yolda kaza geçiriyor ve bir eve sığınıyor. Burada küçük bir kızla tanışıyor. Sizde küçük kızın ailesini bulma yolunda heyecanlı bir maceraya katılıyorsunuz.

DYİNG LİGHT: Bu oyun Türkiye'de Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde geçmektedir. Oyun içinde gecegündüz dönüşümünün yanı sıra oyunu mültiplayer ve tekli oynayabiliyorsunuz. Gündüzleri daha sakin olan zombilere özellikle bu vakitlerde tuzaklar kuruyorsunuz. Bu sayede yiyecek toplayarak insanları daha rahat kurtarabiliyorsunuz.

DEAD TRİGGER 2: Oldukça fazla senaryosu ile dikkati çeken bu oyunda, FBS modunda savaşıyorsunuz. Yaklaşık 33 savaş alanı ve tabanca, keskin nişancı benzeri 50'ye yakın silah çeşidi mevcut.

ZOMBİ TSUNAMİ: Oyun içinde 11 farklı ortam bulunuyor. Zombi ordusunu yönettiğiniz bu oyunda karşınıza çıkan her şeyi yiyebiliyorsunuz. Tek bir tuşla sürünün tamamını yönettiğiniz bu oyunda sağlıklı insanları zombiye dönüştürüyorsunuz.

DEAD TERGET: 20 farklı türden silahın içinde yer aldığı bu oyunda sniper rolünü üstleniyorsunuz. Zombileri öldürmeye çalışıyorsunuz, ancak onların size tehlike saçmasını engellemek adına tek tek vurmanız oldukça önemli. Mobil cihazınızda rahatlıkla oynayabileceğiniz gibi bu oyuna çevrimdışı devam edebilirsiniz.

DEAD RİSİNG 1234: Her şey ilk etapta bir alışveriş merkezinde başlıyor. Frank West kahramanının başrolde olduğu oyunda kızı ile birlikte alışveriş merkezinde mahsur kalan West, oyunun 2. bölümünde motorcu oluyor. Hem adını temize çıkarmak hem de kızının ilaçlarını temin etmek gerekiyor. Oldukça eğlenceli bu oyun hikayesi ile oyun severlerin ilgisini çekiyor.

İki kişilik zombi oyunlarını şöyle sıralamak mümkün;

Zombi Avcıları

Zombi Görevi 4

2 Kişilik Zombi Macerası

Efsane Kahramanlar

Hayalet Avcıları

Piramit Hazineleri

Zombi Görevi

Zombi Görevi 2

Maceracı Kardeşler

ZOMBİ OYUNLARI SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Sistem gereksinimleri ile bilgisayarınızın önerilen ve en düşük gereksinimlerini kontrol altına almanız mümkün. Bu yüzden zombi oyununun önerilen ve en düşük sistem gereksinimlerini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri şöyledir;

Ram: 8 GB

Ekran kartı: 2GB, AMD 7980 ya da nVidia 770 ve üzeri

İşletim Sistemi (Yazılım): Windows 7, 8.1,10 – 64 Bit

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Vram: 2 GB

Ses Kartı: Belirtilmedi

Vertex Gölgelendirici: 5

Piksel Gölgelendirici: 5

En düşük sistem gereksinimleri ise şu şekildedir;