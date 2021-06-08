Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 198.yeni bölümde beklenmedik gelişmeler yaşanacak olurken Doğan Baba'nın akıbeti merak ediliyor. Ali Sürmeli geçen yıl önce pandemi nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmış, ardından da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ekipten uzak kalmıştı. Kulislerden gelen bilgilere göre Doğan Baba'nın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba ölüyor mu, vuruldu mu? Ali Sürmeli diziden ayrılacak mı?
"Canını alacağım, sırada sen varsın"
Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar. Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.
Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.
Dizideki Doğan Baba, Kimsesiz Yaşar'ın babasıdır. Gariplerin ve sahipsizlerin ihtiyacı gideren ve onlara kol kanat geren Kimsesiz baba evladı Yaşar'ın sevdiği uğruna yurt dışına gitmesinden sonra Kimsesizlerin başına yeniden geçmiştir.
Ali Sürmeli'nin hayat verdiği Doğan Baba karakterinin ölüp ölmeyeceği, 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek 198. bölümle birlikte netlik kazanacak.
Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959'de Bingöl'de doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Ali Sürmeli, herkesin severek izlediği Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Zaza karakterini canlandıran kişidir. Ali Sürmeli kısa bir zamandan beri sağlık problemlerinden dolayı oyunculuk yapamıyor. 2020 yılının Mart ayında EDHO dizisine katılmasının ardından tam 10 ay ekranlara ara verdi. Bundan dolayı dizinin senaristleri Doğan baba karakterinin olduğu sahneleri silerek usta oyuncunun iyileşmesini bekledi. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Ali Sürmeli, "İki operasyon geçirdim. Yeniden doğdum, yürüme çağındayım" dedi.