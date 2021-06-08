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Haberler Medya Haberleri İos 15 özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek? İşte, iOS 15 özellikleri ve hangi telefonlara geleceği hakkında bilgiler
Giriş Tarihi: 8.6.2021 08:40 Son Güncelleme: 8.6.2021 08:44

özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek? İşte, 15 özellikleri ve hangi telefonlara geleceği hakkında bilgiler

İos 15 özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek?

bugün, deneyimini geliştiren güçlü özelliklere sahip büyük bir güncelleme olan 'i duyurdu. Bu duyuru sonrası 15 özellikleri de iphone kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, iOS 15 özellikleri nelerdir ve ne zaman gelecek? iOS 15, aramalarını daha doğal hale getirirken, paylaşılan deneyimler için SharePlay'i sunuyor, bildirimleri yönetmenin yeni yollarıyla kullanıcıların odaklanmasına ve anda olmasına yardımcı oluyor. İşte, iOS 15 özellikleri

tarafından yapılan açıklamaya göre, bilgilere hızla erişmek için fotoğraflara ve aramaya daha fazla yapay zeka getiriyor. Apple Haritalar dünyayı keşfetmenin yeni ve güzel yollarını ortaya koyuyor, Hava Durumu tam ekran haritalar ve daha fazla grafik veri gösterimi ile yeniden tasarlandı. 15 özellikleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre, iOS 15 özellikleri neler ve iOS 15 ne zaman gelecek?

İos 15 özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek?

Tasarım anlamında pek değişmeyen , özellikle için önemli yenilikler sunuyor. Pandemi ile birlikte hayatımın önemli parçalarından biri haline gelen görüntülü görüşmeler, FaceTime ile birlikte yeni özellikler kazandı. tarafından aktarılan bilgilere göre FaceTime, Spatial Audio özelliği sayesinde görüşmelerin daha doğal olmasını sağlayacak. Bu özellik ile birlikte görüntülü görüşme yaptığınız kişinin yanınızdaymış gibi bir deneyim sunması bekleniyor.

İos 15 özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek?

'a entegre edilen ses izolasyonu özelliği ile birlikte arka plan seslerini artık daha az duyulacak. FaceTime için gelen bir başka özellik ise portre modu oldu. Bu özellik sayesinde arka plan bulanıklaşacak ve kamera kullanıcısına odaklanacak.

İos 15 özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek?

'ın link özelliği ile konuşmaları paylaşmak da artık mümkün. Android cihazların da bu link üzerinden FaceTime görüşmelerine katılabileceklerini de ekleyelim. FaceTime'ın yeni özellikleri arasında birlikte dinle ve birlikte izle özellikleri de yer alıyor. Bu özellikler sayesinde ile arkadaşlarınızla bir şeyler izleyebilecek, aynı anda müzik bile dinleyebileceksiniz.

İos 15 özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek?

FOTOĞRAF YAZIYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Live Text ile daha önce birçok kez örneğini gördüğümüz bir özellik daha ile 'lara gelmiş oldu. Bu özellik sayesinde örneğin bir fotoğrafın üzerinde yer alan yazı metne dönüştürülecek. Ancak 7 dili destekleyecek Live Text için şimdilik Türkçe dil desteği yok

İos 15 özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek?

iOS 15 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN MODELLER

11 serisi
iPhone 12 serisi
iPhone Xs serisi
iPhone SE 2020
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 serisi
iPhone 7 serisi

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İos 15 özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek? İşte, iOS 15 özellikleri ve hangi telefonlara geleceği hakkında bilgiler
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