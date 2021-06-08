İos 15 özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek? İşte, iOS 15 özellikleri ve hangi telefonlara geleceği hakkında bilgiler

Apple bugün, iPhone deneyimini geliştiren güçlü özelliklere sahip büyük bir güncelleme olan iOS 15'i duyurdu. Bu duyuru sonrası iOS 15 özellikleri de iphone kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, iOS 15 özellikleri nelerdir ve ne zaman gelecek? iOS 15, FaceTime aramalarını daha doğal hale getirirken, paylaşılan deneyimler için SharePlay'i sunuyor, bildirimleri yönetmenin yeni yollarıyla kullanıcıların odaklanmasına ve anda olmasına yardımcı oluyor. İşte, iOS 15 özellikleri

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, iOS 15 bilgilere hızla erişmek için fotoğraflara ve aramaya daha fazla yapay zeka getiriyor. Apple Haritalar dünyayı keşfetmenin yeni ve güzel yollarını ortaya koyuyor, Hava Durumu tam ekran haritalar ve daha fazla grafik veri gösterimi ile yeniden tasarlandı. iOS 15 özellikleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre, iOS 15 özellikleri neler ve iOS 15 ne zaman gelecek?