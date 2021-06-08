İos 15 özellikleri: Ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek? İşte, iOS 15 özellikleri ve hangi telefonlara geleceği hakkında bilgiler

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, iOS 15 bilgilere hızla erişmek için fotoğraflara ve aramaya daha fazla yapay zeka getiriyor. Apple Haritalar dünyayı keşfetmenin yeni ve güzel yollarını ortaya koyuyor, Hava Durumu tam ekran haritalar ve daha fazla grafik veri gösterimi ile yeniden tasarlandı. iOS 15 özellikleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre, iOS 15 özellikleri neler ve iOS 15 ne zaman gelecek?
Tasarım anlamında pek değişmeyen iOS 15, özellikle FaceTime için önemli yenilikler sunuyor. Pandemi ile birlikte hayatımın önemli parçalarından biri haline gelen görüntülü görüşmeler, FaceTime ile birlikte yeni özellikler kazandı. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre FaceTime, Spatial Audio özelliği sayesinde görüşmelerin daha doğal olmasını sağlayacak. Bu özellik ile birlikte görüntülü görüşme yaptığınız kişinin yanınızdaymış gibi bir deneyim sunması bekleniyor.
FaceTime'a entegre edilen ses izolasyonu özelliği ile birlikte arka plan seslerini artık daha az duyulacak. FaceTime için gelen bir başka özellik ise portre modu oldu. Bu özellik sayesinde arka plan bulanıklaşacak ve kamera kullanıcısına odaklanacak.
FaceTime'ın link özelliği ile konuşmaları paylaşmak da artık mümkün. Android cihazların da bu link üzerinden FaceTime görüşmelerine katılabileceklerini de ekleyelim. FaceTime'ın yeni özellikleri arasında birlikte dinle ve birlikte izle özellikleri de yer alıyor. Bu özellikler sayesinde ile arkadaşlarınızla bir şeyler izleyebilecek, aynı anda müzik bile dinleyebileceksiniz.
FOTOĞRAF YAZIYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Live Text ile daha önce birçok kez örneğini gördüğümüz bir özellik daha iOS 15 ile iPhone'lara gelmiş oldu. Bu özellik sayesinde örneğin bir fotoğrafın üzerinde yer alan yazı metne dönüştürülecek. Ancak 7 dili destekleyecek Live Text için şimdilik Türkçe dil desteği yok
iOS 15 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN MODELLER
iPhone 11 serisi
iPhone 12 serisi
iPhone Xs serisi
iPhone SE 2020
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 serisi
iPhone 7 serisi