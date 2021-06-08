Masumlar Apartmanı sezon finalinde İnci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi, Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu?

Gülseren Budayıcıoğlu' nun kitabından uyarlanarak TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı sezon finaline İnci karakteri damga vuruyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta hamile olduğu ortaya çıkan İnci'nin toprak altında kaldığı görülüyor. Öte yandan İnci'nin ölüp ölmeyeceği kulislerde konuşulunca iddia güçlendi. Peki Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi, Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? Bu akşamki son bölümde Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi sorusu yanıt buluyor!
Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor. İnci karakterine hayat veren oyuncu, dizinin 37'nci bölümde senaryo gereği ölüyor.
Farah Zeynep Abdullah'ın ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Bu akşam ekrana gelen bölümde Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı belli olacak.
Farah Zeynep Abdullah'ın diziden çıkması durumunda İnci ölecek mi, yoksa evde yaşananlara dayanamayarak evden gidecek mi henüz bilinmiyor. Oyuncunun ayrılık kararı kesinlik kazandığında senaryodaki değişiklik sezon finaline doğru belli olacak.
17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah, Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocuk yaşlarda tiyatroya olan ilgisi farkedilen Abdullah, İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladığı okulu İngiltere'de tamamladı. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanlarında eğitim aldı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır.Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu
2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura
2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz
2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül
2014 Unutursam Fısılda – Ayperi