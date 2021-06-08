Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Steven Salam, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

"Steven Salam kimdir?" sorusu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasını izleyenler tarafından yoğun olarak araştırmaya devam ediliyor. Bu hafta eleme adayı seçilen Survivor Steven ile ilgili detaylar öğrenmek isteyenlerin merak ettiği Survivor Steven kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları şöyle;
SURVİVOR STEVEN KİMDİR?
- Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye geldi ve lise ile üniversiteyi Türkiye'de okudu.
- Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.
- Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıklamıştı.