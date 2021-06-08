Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Steven Salam, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

"Steven Salam kimdir?" sorusu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasını izleyenler tarafından yoğun olarak araştırmaya devam ediliyor. Bu hafta eleme adayı seçilen Survivor Steven ile ilgili detaylar öğrenmek isteyenlerin merak ettiği Survivor Steven kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları şöyle;

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?