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Haberler Medya Haberleri Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Steven Salam, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 8.6.2021 22:15 Son Güncelleme: 8.6.2021 22:15

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Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Steven Salam, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ekranlarında yayınlanan yarışmasında bu hafta eleme adayı seçilen Survivor ile ilgili detaylar merak konusu olarak kimdir, , , mesleği ne? şeklindeki sorularla araştırılıyor. İzleyenler tarafında merak edilen Survivor Steven kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

" kimdir?" sorusu ekranlarında yayınlanan yarışmasını izleyenler tarafından yoğun olarak araştırmaya devam ediliyor. Bu hafta eleme adayı seçilen ile ilgili detaylar öğrenmek isteyenlerin merak ettiği Survivor Steven kimdir, , , mesleği ne? sorularının yanıtları şöyle;

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

  • Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye geldi ve lise ile üniversiteyi Türkiye'de okudu.
  • Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.
  • Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıklamıştı.
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Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Steven Salam, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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