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Giriş Tarihi: 10.6.2021 02:25 Son Güncelleme: 10.6.2021 03:13

1. bölüm izle! ile arasındaki savaşın galibi kim olacak?

Cam Tavanlar 1. bölüm izle! Leyla ile Cem arasındaki savaşın galibi kim olacak?

ekranlarının yeni dizisi 1. Bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin ilk bölümünde ile arasındaki savaşın galibi kim olacak? sorusu merak konusu olurken, ilk bölümün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Show TV ile Cam Tavanlar 1. bölüm izleme linki ve özet detayları.

dizisi 1. Bölümüyle ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin 1. Bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

CAM TAVANLAR 1. BÖLÜM İZLE

Show TV ile Cam Tavanlar 1. Bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Cam Tavanlar dizisi ilk bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/cam-tavanlar-sezon-1-bolum-1-izle/96668



CAM TAVANLAR 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; … Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO'su… Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz…



Leyla ve başarılı bir yönetici olan 'nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?

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Cam Tavanlar 1. bölüm izle! Leyla ile Cem arasındaki savaşın galibi kim olacak?
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