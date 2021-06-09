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Giriş Tarihi: 9.6.2021 14:55

kimler? ? ve kadrosu!

Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam tavanlar ne demek? Cam Tavanlar konusu ve kadrosu!

Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Cam Tavanlar dizisi, televizyon dizilerini yakından takip edenler tarafından kimler, gibi sorularla inceleniyor. Bu akşam Show TV’de yayın hayatına başlayan dizinin başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral yer alıyor. İşte ve kadrosu!

Kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları konu alan Cam Tavanlar dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz gibi isimler yer alıyor. Diziyi izlemek için araştırmaya koyulanlar, kimler? gibi sorulara yanıt arıyor. ve kadrosu haberimizde.

CAM TAVANLAR NE DEMEK?

Cam tavanlar ifadesi ilk kez 1978 yılında Marilyn Loden tarafından, kadınların iş yerinde maruz kaldığı ayrımcılığı ifade etmek amacıyla kullanılmış bir benzetmedir. Kadınların iş yerinde yükselmelerinin engellenmesini anlatan "cam tavanlar" benzetmesi, yıllar içinde tüm dünyaya yayılmış, bu durumu ifade etmek üzere sıkça kullanılır olmuştur.

CAM TAVANLAR KONUSU

Adından anlaşılacağı üzere kadınların iş hayatında yaşadığı ayrımcılık ve yükselmelerinin önündeki görünmez duvarları işleyen Cam Tavanlar dizisinde, kariyeriyle aşkı arasında kalan bir kadının hikayesi işleniyor. "İkimiz de aynı gökyüzüne bakıyoruz, ama benim yıldızlarla aramda cam tavanlar var" mottosu da dizinin ana fikrini özetliyor.

CAM TAVANLAR 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla birçok zorluk çekerek bulunduğu konuma gelmiş çalışkan ve güçlü bir kadındır. Kendi emekleriyle kurduğu restoran zincirinin CEO'su olan Leyla, erkeklerin hüküm sürdüğü iş dünyasında varlığını koruma çabasındadır. Restoranındaki yangınla mücadele ederken, başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu ile yolları kesişir. İş konusunda birbirinden hırslı olan bu ikili, rekabet ve aşkın bir arada olduğu garip bir ilişkiye adım atacaktır.

CAM TAVANLAR OYUNCULARI

Bensu Soral – Leyla

Kubilay Aka – Cem

Hatice Aslan - Süreyya

Utku Ateş - İskender

Ahmet Melih Yılmaz - Şinasi

Beril Kayar – Aylin

Ayten Soykök - İnci

Mehmet Bilge Aslan – Haldun

Cam Tavanlar ilk bölüm 5. fragman yayınlandı | Video

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Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam tavanlar ne demek? Cam Tavanlar konusu ve kadrosu!
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