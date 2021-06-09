Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı EDHO mu? Hangi yapım 8 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?

TV ekranlarında seyirci ile buluşan dizi ve haber programı gibi yayınlar, günlük reyting sonuçları için kıyasıya yarışıyor. Yaz döneminin yaklaşmasıyla pek çok dizi sezon finali ve final yapıyor. Salı günlerinin iddialı dizileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı yepyeni bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Öte yandan diziseverler ve medya gündeminin takipçileri 8 Haziran 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…