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Haberler Medya Haberleri Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı EDHO mu? Hangi yapım 8 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 9.6.2021 07:47

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? mı EDHO mu? Hangi yapım 8 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı EDHO mu? Hangi yapım 8 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?

Reyting sonuçları, özellikle akşamları yayınlanan dizi ve programlar sonrası merak konusu oluyor. Gündüz kuşağı programlarının da yarıştığı reyting sonuçları, ve olmak üzere farklı kategorilerde kamuoyu ile paylaşılıyor. Son ölçümlere göre, 8 Haziran tarihli reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi reyting birincisi oldu? Aşağıda, yayımlanan son televizyon reyting sonuçları sıralaması ve ilk sıralarda yer alan dizi, program ve haber yayınları yer almaktadır.

TV ekranlarında seyirci ile buluşan dizi ve haber programı gibi yayınlar, günlük reyting sonuçları için kıyasıya yarışıyor. Yaz döneminin yaklaşmasıyla pek çok dizi sezon finali ve final yapıyor. Salı günlerinin iddialı dizileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve yepyeni bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Öte yandan diziseverler ve medya gündeminin takipçileri 8 Haziran 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Bu haftanın reyting sonuçları açıklandığı anda burada olacak.

ÖNCEKİ SALI GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SURVIVOR TV8
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 ATV
9 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1
10 SHOW ANA HABER SHOW TV


AB İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SURVIVOR TV8
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 HAVA DURUMU
9 ESRA EROL'DA ATV
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TVSHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
22:45 Kaptan Amerika: Kış Askeri

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Başlat
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 BademŞekeri
22:00 Geniş Aile Yapıştır

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı EDHO mu? Hangi yapım 8 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?
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