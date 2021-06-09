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Giriş Tarihi: 9.6.2021 21:14

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Kuruluş Osman canlı izle: ATV’de Kuruluş Osman son bölüm izle

’nin tarihi dönemi yansıtan dizisi canlı izle ekranı ile izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer gibi isimlerin rol aldığı yapıma bu hafta Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt’e getirdiği Togay’ın cezasını keserek Bamsı Bey’in intikamını alması damga vuruyor. Kaçıranlar ve diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler ise ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte seçeneği ile Kuruluş Osman 62. son bölüm izle linki

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi izle araştırmaları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı dizide bu hafta Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır. Öte yandan Bamsı Bey'in intikamının alınması damga vuruyor. Heyecan dolu anların yaşandığı araştırması devam ediyor. canlı yayın ekranı üzerinden, Kuruluş Osman yeni bölümü izleyebilir, son bölüm detaylarına ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman son bölüm izle araştırmaları an itibariyle hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Kuruluş Osman 62.bölüm izle linki sizlerle…

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN OLMAZ SON BÖLÜM İZLE!

Kuruluş Osman 62.bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. ATV'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alacaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESECEK

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?

Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

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Kuruluş Osman canlı izle: ATV’de Kuruluş Osman son bölüm izle
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