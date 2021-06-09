Kuruluş Osman bu akşam saat 20:30'da ATV'de izleyiciyle buluşacak. Türk tarihine dayanan konusu ve birbirinden yetenekli oyuncularıyla adından söz ettiren, her bölümüyle reytinglerde zirveye oturan Kuruluş Osman 62'nci bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Togay'dan Bamsı Bey'in intikamını alan Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakını mağlup etmek için çabalar. Kayı Obası'nda Malhun Hatun ile Bala Hatun arasında yaşananlar Kayı Obası'nda harareti arttırırken, Malhun Hatun'un müjdesi Osman Bey'i sevinçten havalara uçurur. Kuruluş Osman Malhun Hatun'un müjdesi ne? Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı izle!

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FRAGMANI

Osman Bey türlü oyunlarla Togay'ı Söğüt'e getirir ve Togay ile Camua'nın cezasını keserek şehit olan Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın infazına öfkelenen Moğol Valisi Yargıcı ise intikam olarak Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini isteyerek Osman Bey'i zora sokar.