Kuruluş Osman bu akşam saat 20:30'da ATV'de izleyiciyle buluşacak. Türk tarihine dayanan konusu ve birbirinden yetenekli oyuncularıyla adından söz ettiren, her bölümüyle reytinglerde zirveye oturan Kuruluş Osman 62'nci bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Togay'dan Bamsı Bey'in intikamını alan Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakını mağlup etmek için çabalar. Kayı Obası'nda Malhun Hatun ile Bala Hatun arasında yaşananlar Kayı Obası'nda harareti arttırırken, Malhun Hatun'un müjdesi Osman Bey'i sevinçten havalara uçurur. Kuruluş Osman Malhun Hatun'un müjdesi ne? Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı izle!
KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FRAGMANI
Osman Bey türlü oyunlarla Togay'ı Söğüt'e getirir ve Togay ile Camua'nın cezasını keserek şehit olan Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın infazına öfkelenen Moğol Valisi Yargıcı ise intikam olarak Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini isteyerek Osman Bey'i zora sokar.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE - 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Moğol elçisi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşür ve Osman Bey'e karşı savaşta ittifak kuracaklarına dair söz verir. Nikola, Moğollardan alacağı altınlarla Osman Bey'e karşı bir ordu kurma hayalleri kurarken Osman Bey bu durumu öğrenir ve ittifakı bozmak için harekete geçer.
MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?
Osman Bey'in Togay'ı infaz etmesi uç bölgesindeki dengeleri değiştirir. Bu sırada Malhun Hatun'dan müjdeli bir haber alan Osman Bey, tüm bu olayları unutarak sevinç gözyaşlarına boğulur. Diziyi yakından takip edenler ve tarih bilgisi olanlar, Malhun Hatun'un Orhan'a hamile olduğu müjdesi verdiğini öngörüyor. Malhun Hatun'un oğlu Orhan Bey, tarihte babası Osman Bey ile birlikte zaferleri ve başarısıyla tarihe adını yazdırmıştır.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Bamsı Bey'in şehit düşmesi üzerine Osman Bey intikam yemini eder. Togay ise amacına ulaşmanın sevinciyle Nikola ile ittifak geliştirip Kayıları yok etmeyi planlar. Osman Bey Moğol kampına baskın yaparak Togay'ı ele geçirir.
'Kuruluş Osman' 62. bölüm fragmanı... "Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!" | Video