FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah, Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocuk yaşlarda tiyatroya olan ilgisi farkedilen Abdullah, İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladığı okulu İngiltere'de tamamladı. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanlarında eğitim aldı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır.Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMOGRAFİ

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi