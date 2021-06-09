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Giriş Tarihi: 10.6.2021 02:37 Son Güncelleme: 10.6.2021 02:37

kimdir? yarışmacısı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

’de yayınlanan yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan ile ilgili detaylar merak konusu olarak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklindeki sorularla araştırılıyor. Survivor Poyraz biyografisi

yapımcılığında ekranlarında yayınlanan son bölümde dokunulmazlık sembolünü kazanan ile ilgili detaylar merak konusu olarak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? soruları üzerinden araştırılıyor.

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

  • Survivor Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir doğumlu olan Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor.
  • 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi'nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor.
  • Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
  • Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum'da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo.
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Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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