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Giriş Tarihi: 9.6.2021 16:32 Son Güncelleme: 9.6.2021 17:04

kimdir, kaç yaşında ve nereli? Utku Ateş'in hayatı hakkında merak edilenler

Utku Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Utku Ateş'in hayatı hakkında merak edilenler

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Cam Tavanlar dizisi oyuncu kadrosunda de yer alıyor. Gönül Dağı dizisinde adından söz ettiren Utku Ateş, Cam Tavanlar dizisinde ise İskender karakterine hayat veriyor. Peki, , kaç yaşında ve nereli?

, son dönemlerin öne çıkan oyuncuları arasında bulunuyor. Çeşitli reklam filmleri ile beraber dizilerde de boy gösteren Ateş, son olarak Cam Tavanlar dizisinde İskender karakterini canlandıracak. Peki, , kaç yaşında ve aslen nereli?

UTKU ATEŞ KİMDİR?

Utku Ateş 2 Nisan 1989 İstanbul doğumludur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde tamamlamıştır. Üniversite eğitiminin yanı sıra Craft Sahne Sanatları'nda eğitim almıştır. Kariyerine ilk olarak 2015 yılında Çilek Kokusu ile başlamıştır. Sonraki yıllarda Aile İşi, Poyraz Karayel, Hayat Sırları, Jet Sosyete, Ege'nin Hamsisi, Erkenci Kuş, Kuzgun, Gönüldağı televizyon dizilerinde rol almıştır.

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Utku Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Utku Ateş'in hayatı hakkında merak edilenler
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