Bir Zamanlar Çukurova Sevda ölüyor mu, Nazan Kesal diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde flaş sahne!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova Sevda karakteriyle büyük beğeni topluyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 100.bölümde şoke eden bir olay yaşanıyor. Yeni bölümde Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır. Magazin kulislerinde Nazan Kesal'ın canlandırdığı Sevda karakterinin diziden ayrılacağı konuşuuyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Bir Zamanlar Çukurova Sevda öldü mü, Nazan Kesal diziden ayrıldı mı, neden çıktı gibi sorulara yanıt aranıyor. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 20.10'da atv'de ekrana gelecek ve Sevda'nın akıbeti belli olacak.
Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Sevda karakterinin ölümü ile ilgili iddialar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır. Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir. Sevda ölecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda'nın ölüp ölmediği henüz belli olmadı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmasıyla Sevda'nın son durumu belli olacak.
Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.
Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir!
ÜMİT HAYATINI HİÇE SAYARAK BEBEĞİ DOĞURMAK İSTİYOR
Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!
FEKELİ KONAĞINA YİNE BİR ATEŞ DÜŞER!
Yamanlar, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek vakit bulamayacaktır. Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır. Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir!
CUMALİ NEDEN ÜZÜM KIZIN PEŞİNDE?
Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmezken, Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi delirten gelişmeler yaşanacaktır! Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlayacaktır!
Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.
Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yaptı. Kendisi gibi oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir