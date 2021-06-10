Kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları konu alan Cam Tavanlar dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz gibi isimler yer alıyor. Diziyi izlemek için araştırmaya koyulanlar, Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam tavanlar ne demek gibi sorulara yanıt arıyor. Cam Tavanlar konusu ve kadrosu haberimizde.

CAM TAVANLAR NE DEMEK?

Cam tavanlar ifadesi ilk kez 1978 yılında Marilyn Loden tarafından, kadınların iş yerinde maruz kaldığı ayrımcılığı ifade etmek amacıyla kullanılmış bir benzetmedir. Kadınların iş yerinde yükselmelerinin engellenmesini anlatan "cam tavanlar" benzetmesi, yıllar içinde tüm dünyaya yayılmış, bu durumu ifade etmek üzere sıkça kullanılır olmuştur.