Kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları konu alan Cam Tavanlar dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz gibi isimler yer alıyor. Diziyi izlemek için araştırmaya koyulanlar, Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam tavanlar ne demek gibi sorulara yanıt arıyor. Cam Tavanlar konusu ve kadrosu haberimizde.
CAM TAVANLAR NE DEMEK?
Cam tavanlar ifadesi ilk kez 1978 yılında Marilyn Loden tarafından, kadınların iş yerinde maruz kaldığı ayrımcılığı ifade etmek amacıyla kullanılmış bir benzetmedir. Kadınların iş yerinde yükselmelerinin engellenmesini anlatan "cam tavanlar" benzetmesi, yıllar içinde tüm dünyaya yayılmış, bu durumu ifade etmek üzere sıkça kullanılır olmuştur.
CAM TAVANLAR KONUSU
Adından anlaşılacağı üzere kadınların iş hayatında yaşadığı ayrımcılık ve yükselmelerinin önündeki görünmez duvarları işleyen Cam Tavanlar dizisinde, kariyeriyle aşkı arasında kalan bir kadının hikayesi işleniyor. "İkimiz de aynı gökyüzüne bakıyoruz, ama benim yıldızlarla aramda cam tavanlar var" mottosu da dizinin ana fikrini özetliyor.
CAM TAVANLAR 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Leyla birçok zorluk çekerek bulunduğu konuma gelmiş çalışkan ve güçlü bir kadındır. Kendi emekleriyle kurduğu restoran zincirinin CEO'su olan Leyla, erkeklerin hüküm sürdüğü iş dünyasında varlığını koruma çabasındadır. Restoranındaki yangınla mücadele ederken, eski bir aşk hikayesi olan ve şimdilerde başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu ile yolları kesişir. İş konusunda birbirinden hırslı olan bu ikili, rekabet ve aşkın bir arada olduğu garip bir ilişkiye adım atar.
CAM TAVANLAR OYUNCULARI
Bensu Soral – Leyla
Kubilay Aka – Cem
Hatice Aslan - Süreyya
Utku Ateş - İskender
Ahmet Melih Yılmaz - Şinasi
Beril Kayar – Aylin
Ayten Soykök - İnci
Mehmet Bilge Aslan – Haldun
Cam Tavanlar ilk bölüm 5. fragman yayınlandı | Video