Camdaki Kız sezon finali bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Türlü olaylar sonucu Nalan ve Sedat'ın düğün günü gelir çatar. Ancak Sedat'ın peşini bir türlü bırakmayan Cana düğün günü Sedat'ın aklını çelmeyi başarır. Camdaki Kız sezon finali fragmanı, Nalan'ın zor anında imdadına yetişen ve yaka kartında "Hayri" yazan kişiyle şok etkisi yarattı. Bu sahne, kitapta Hayri kimdir, Nalan ile Hayri'nin ilişkisi ne sorularına sebep oldu. Kitaptaki hikayeyi bilenler ise Camdaki Kız Hayri kim olacak, hangi oyuncu canlandıracak sorusuna yanıt arıyor. Camdaki Kız sezon finali fragmanı izle!

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.