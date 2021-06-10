Camdaki Kız sezon finali bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Türlü olaylar sonucu Nalan ve Sedat'ın düğün günü gelir çatar. Ancak Sedat'ın peşini bir türlü bırakmayan Cana düğün günü Sedat'ın aklını çelmeyi başarır. Camdaki Kız sezon finali fragmanı, Nalan'ın zor anında imdadına yetişen ve yaka kartında "Hayri" yazan kişiyle şok etkisi yarattı. Bu sahne, kitapta Hayri kimdir, Nalan ile Hayri'nin ilişkisi ne sorularına sebep oldu. Kitaptaki hikayeyi bilenler ise Camdaki Kız Hayri kim olacak, hangi oyuncu canlandıracak sorusuna yanıt arıyor. Camdaki Kız sezon finali fragmanı izle!
CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.
CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİM OLACAK, KİM OYNAYACAK?
Camdaki Kız Hayri rolü için söylentiler ve iddialar söz konusu ancak şimdilik bunları doğrulayan herhangi bir kaynak yok. Hayri rolüne hayat vereceği düşünülen isimlerden biri İbrahim Çelikkol olarak gösterilirken oyuncudan ya da dizi ekibinden bu konuda bir açıklama gelmedi.
CAMDAKİ KIZ HAYRİ'Yİ HANGİ OYUNCU CANLANDIRACAK?
Öte yandan, Hayri rolü için Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz isimleri de dolaşan söylentiler arasında yer alıyor. Hayri rolüne kimin seçileceği ise bu akşam yayınlanacak olan Camdaki Kız sezon finali ile belli olacak. Dizide Muzo karakteri de bir süre sır olarak saklanmış, bu rolü Enis Arıkan'ın canlandırdığı dizide sürpriz şekilde verilmişti. Hayri karakterinin de bu şekilde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.
CAMDAKİ KIZ 9. BÖLÜM - SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Düğün günü nihayet gelip çata, Feride Nalan'a yaptığı kötülüklerin farkına vararak biraz olsun yumuşar. Cana Sedat'ın peşini bırakmamakta ısrarcıdır. Feride'ye yaklaşarak ikiliyi ayırmaya çalışır fakat Feride Cana'ya dersini verir. Bunun üzerine son kozunu kullanarak Sedat'ın aklını çelmeyi dener. Sedat bir kez daha onun tuzağına düşer. Düğün gecesi Nalan Sedat'ın yanından kaçar, annesinin de kapıyı üzerine kapatmasıyla koridorda bir başına kalan Nalan'ın yardımına Hayri yetişir. Bu sırada Nalan ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenir.
Camdaki Kız Sezon Finali 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video