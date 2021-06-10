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Giriş Tarihi: 10.6.2021 21:32 Son Güncelleme: 10.6.2021 21:34

son bölüm izle: ile Camdaki Kız 9.sezon finali bölüm tamamı izle!

Camdaki Kız son bölüm izle: Kanal D ile Camdaki Kız 9.sezon finali bölüm tamamı izle!

Perşembe akşamları yayınlanan son bölüm izle araştırmaları şu an itibariyle başladı. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı dizi bu hafta sezon finaliyle ekrana gelirken beklenmedik gelişmeler şoke edecek. Sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Hayri'nin kim olacağı konusu merak konusu olurken Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte ’de canlı yayınlanan seçeneği ile linki sizlerle…

ekranlarında canlı yayınlanan izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde bu hafta Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Nalan'a sert davranan Feride biraz olsun yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve Kanal D ekranında izleyiciyle buluşurken diziyi kaçıranlar araştırması yapıyor. İşte, kanal D ile canlı yayınlanan Camdaki Kız 9. son bölüm izle linki ve bu hafta yaşanan detaylar…

CAMDAKİ KIZ İZLE!

Gülseren Budayıcıoğlu' nun kitabından uyarlanarak Kanal D'de yayınlanan araştırmaları an itibariyle hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için linki sizlerle…

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

NALAN VE SEDAT SONUNDA EVLENİYOR!

Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Nalan'a sert davranan Feride biraz olsun yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır. Öte yandan Nalan babasından hayatı ile bazı gerçekleri öğrenecektir.

Düğün bile olsa Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Ancak karşısına çıkan Feride engeli bütün olayları değiştirecektir.

Camdaki Kız sezon finaliyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ 9.SON BÖLÜM İZLE!

Camdaki Kız 9.bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. Kanal D'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alacaktır.

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Camdaki Kız son bölüm izle: Kanal D ile Camdaki Kız 9.sezon finali bölüm tamamı izle!
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