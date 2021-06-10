Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan Camdaki Kız izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde bu hafta Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Nalan'a sert davranan Feride biraz olsun yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve Kanal D ekranında izleyiciyle buluşurken diziyi kaçıranlar Camdaki Kız izle araştırması yapıyor. İşte, kanal D ile canlı yayınlanan Camdaki Kız 9. son bölüm izle linki ve bu hafta yaşanan detaylar…
Gülseren Budayıcıoğlu' nun kitabından uyarlanarak Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız son bölüm izle araştırmaları an itibariyle hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Camdaki Kız 9.bölüm izle linki sizlerle…
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
NALAN VE SEDAT SONUNDA EVLENİYOR!
Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Nalan'a sert davranan Feride biraz olsun yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır. Öte yandan Nalan babasından hayatı ile bazı gerçekleri öğrenecektir.
Düğün bile olsa Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Ancak karşısına çıkan Feride engeli bütün olayları değiştirecektir.
Camdaki Kız sezon finaliyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!
Camdaki Kız 9.bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. Kanal D'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alacaktır.