CAMDAKİ KIZ İZLE!

Gülseren Budayıcıoğlu' nun kitabından uyarlanarak Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız son bölüm izle araştırmaları an itibariyle hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Camdaki Kız 9.bölüm izle linki sizlerle…

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

NALAN VE SEDAT SONUNDA EVLENİYOR!

Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Nalan'a sert davranan Feride biraz olsun yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır. Öte yandan Nalan babasından hayatı ile bazı gerçekleri öğrenecektir.

Düğün bile olsa Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Ancak karşısına çıkan Feride engeli bütün olayları değiştirecektir.

Camdaki Kız sezon finaliyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!